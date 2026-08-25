La freiduría de Tenerife que es como comer en Andalucía y que cumple 5 años

Lo que comenzó como una apuesta poco habitual se ha convertido en uno de los establecimientos gastronómicos con personalidad propia de Candelaria. La freiduría y abacería La Mar cumple cinco años desde su apertura y mantiene una propuesta basada en la cocina andaluza, con frituras, productos de Barbate y una carta que supera los 70 platos.
Cinco años de cocina andaluza en Candelaria
El restaurante, situado en el número 37 de la calle peatonal Obispo Pérez Cáceres, abrió sus puertas tras la pandemia de la Covid-19 de la mano del matrimonio formado por Cynthia Buerbaum y Juan Miguel Olivera.
La idea de llevar una propuesta gastronómica típicamente andaluza hasta Candelaria podía parecer arriesgada. Sin embargo, cinco años después, el establecimiento se ha consolidado y es habitual que en las horas de mayor afluencia los clientes tengan que esperar para conseguir una mesa.
El proyecto comenzó con un intenso trabajo previo. Sus propietarios recurrieron a asesores y arquitectos y realizaron diferentes viajes para conocer productos, establecimientos y formas de trabajar que posteriormente trasladaron a su propio local.
El objetivo era diseñar tanto el espacio como una propuesta gastronómica que encajara con el público de Tenerife.
Frituras andaluzas y productos de las almadrabas de Barbate
La carta tiene en las frituras uno de sus principales reclamos. Entre los platos más demandados aparecen el pescado en adobo, los churros de pescado, las gambas gabardina, los gueldes y los calamares a la romana.
A esta propuesta se han sumado diferentes platos fuera de carta. Entre ellos aparecen las tostas de guacamole y salmón, la tortilla de camarones, los serranitos de atún rojo, el tartar de atún rojo con huevos rotos y el carpaccio de atún.
Parte de estos platos utiliza atún rojo procedente de las almadrabas de Barbate, uno de los productos que conecta directamente la cocina de La Mar con la tradición gastronómica de Cádiz.
La apuesta por estos productos llevó a los propietarios a convertirse también en distribuidores de parte del género que llega desde Andalucía hasta Canarias. Algunos de estos productos pueden adquirirse además en cajas con diferentes selecciones.
Más de 70 platos y vinos de Andalucía y Canarias
La oferta gastronómica de La Mar supera los 70 platos, con una selección de bebidas que mantiene la conexión entre Canarias y Andalucía.
La carta de vinos incluye referencias blancas de Barbadillo y vinos de bodegas locales, además de tintos de Rioja y Ribera del Duero. También hay vermut, Pedro Ximénez, olorosos, palo cortado y manzanilla.
La propuesta se completa con cervezas y dulces artesanales de Medina Sidonia para el postre.
El establecimiento no ofrece café ni copas, una decisión que forma parte de su concepto de negocio.
Un local abierto y sin reservas
La Mar ocupa un espacio amplio y luminoso gracias a sus grandes ventanales. El comedor combina mesas con sillas altas y bajas y cuenta también con una terraza para quienes prefieren comer al aire libre.
La decoración apuesta por un estilo sencillo y confortable, con una importante participación de Cynthia Buerbaum en el diseño del espacio.
El restaurante no admite reservas. En las horas punta pueden formarse pequeñas colas, aunque el servicio mantiene un ritmo ágil y la espera para conseguir mesa suele ser reducida.
Cinco años después de su apertura, La Mar mantiene así una propuesta que apostó por trasladar una parte de la gastronomía andaluza a Candelaria y que ha encontrado su público en Tenerife.