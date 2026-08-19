Muere una mujer tras ser rescatada del mar en Las Teresitas

Una mujer de unos 60 años ha fallecido este miércoles tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.
El suceso se produjo sobre las 18.57 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió varias alertas en las que se comunicaba que una mujer había sido sacada del agua y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Personas que se encontraban en el lugar comenzaron a prestarle los primeros auxilios hasta la llegada del personal de socorrismo de Cruz Roja, que continuó practicándole maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia medicalizada. A su llegada, el personal sanitario prosiguió con técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente no dieron resultado y solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer.
Hasta Las Teresitas también se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, que colaboraron con el dispositivo de emergencia.
Los agentes se hicieron cargo además de las diligencias correspondientes.