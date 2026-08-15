Obras en Santa Cruz de Tenerife: cortes, desvíos y aparcamientos prohibidos a partir de este lunes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará este lunes, 17 de agosto, las obras de asfaltado y mejora del firme en la calle Simón Bolívar.
La intervención se prolongará durante dos semanas a través de cuatro fases consecutivas, lo que provocará desvíos provisionales de tráfico y la supresión de plazas de aparcamiento.
El proyecto, encuadrado en el plan municipal Impulso Urbano, cuenta con un presupuesto de 230.000 euros.
Las labores de reasfaltado se ejecutarán de lunes a viernes en horario de 7:30 a 17:30 horas, finalizando la intervención a finales de mes.
Calendario por tramos y afectaciones a la circulación
Para reducir el impacto en la movilidad, los trabajos se dividirán en cuatro tramos diferenciados con una duración estimada de tres días por fase:
- Primera fase (desde el lunes 17 de agosto): Arranca en el entorno de inicio de la vía en la zona de Tío Pino.
- Segunda fase (desde el jueves 20 de agosto): Comprende el tramo entre Tío Pino y la calle Alcalde Mandillo Tejera.
- Tercera fase (desde el lunes 24 de agosto): Afectará al trazado situado entre Alcalde Mandillo Tejera y la calle Granados.
- Cuarta fase (desde el miércoles 26 de agosto): Se centrará en el último tramo, desde la calle Granados hasta la avenida Benito Pérez Armas.
Aparcamientos e itinerarios alternativos
La ejecución del plan obligará a prohibir temporalmente el estacionamiento en los márgenes de la vía a medida que avancen las máquinas.
El consistorio pide la colaboración ciudadana para retirar los vehículos antes del inicio de los trabajos en cada tramo señalizado.
El área de Tráfico habilitará desvíos alternativos debidamente señalizados para la circulación de transporte de la zona.
Se aconseja a conductores y peatones extremar la precaución al circular por el entorno de las obras.