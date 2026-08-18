Luz verde a las obras de la antigua estación del jet foil de Santa Cruz: ya tiene fecha

La antigua estación del jet foil, propiedad de la Autoridad Portuaria de Tenerife, ya tiene adjudicatario para acometer su rehabilitación. La intervención, que contempla la restauración integral del inmueble tras detectarse problemas estructurales y de impermeabilización, ha sido encomendada a Tomás Gracia Construcciones, S.A., por 1.888.476 euros, IGIC excluido, y un plazo de ejecución de ocho meses. Puertos señala a este periódico que los trabajos comenzarán previsiblemente en octubre y, si se cumplen los plazos, concluirán en junio de 2027.
Tal y como ya se había anunciado cuando el proyecto salió a licitación el pasado mes de mayo, el grueso de la intervención se concentrará en la cubierta y en distintos elementos que presentan desgaste. Está prevista la sustitución de la estructura metálica espacial de la sobrecubierta de planchas de poliéster por otra de características similares, además del cambio de los lucernarios de policarbonato por otros nuevos con doble acristalamiento. También se renovarán las estructuras metálicas de las pérgolas de las dos cafeterías, actualmente sin uso, y se acometerán trabajos de impermeabilización y mejora del aislamiento térmico.
La actuación permitirá corregir los problemas derivados de la exposición a las condiciones ambientales y mejorar la conservación de una construcción que permanece actualmente cerrada al público. Su utilización se limita hoy a funciones operativas y administrativas relacionadas con la actividad portuaria, entre ellas la sede de la Sociedad de Estiba y Desestiba de Santa Cruz de Tenerife (Sestife).
Según recoge la Plataforma de Contratación del Estado, Tomás Gracia se impuso a ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A., que ofertó 1.928.985,72 euros, y Urban 2020, S.L., con 1.990.000 euros. Las propuestas se valoraron en dos bloques: el técnico, con un 49%, y el económico, con el 51% restante.
ASCH logró la mejor puntuación técnica, con 40,79 puntos, frente a los 39,89 de Tomás Gracia. Sin embargo, la oferta económica de esta última, la más baja, le otorgó los 51 puntos máximos en este apartado. El resultado final situó a Tomás Gracia en primera posición, con 90,89 puntos, seguida de ASCH (86,88) y Urban 2020 (72,92). La Mesa de Contratación elevó por unanimidad la propuesta al Consejo de Administración, que la aprobó en su sesión de julio.
NUEVA IMAGEN
La recuperación del inmueble llegará, además, mientras cambia el espacio que lo rodea. El Ayuntamiento ejecuta la renovación integral del paseo de la avenida de Anaga, con una inversión cercana a los tres millones, para modernizar este tramo del litoral y reforzar su conexión con la ciudad.
La fase actualmente en marcha se extiende desde el edificio Puerto-Ciudad hasta la antigua estación del jet foil. El diseño incorpora un nuevo pavimento, zonas de estancia, vegetación y un carril para bicicletas y patinetes separado físicamente del espacio peatonal mediante un jardín lineal. Así, la coincidencia temporal de ambas actuaciones debería traducirse en una transformación notable de este punto de la capital.
El futuro de la construcción ha sido objeto de debate durante años, con distintas propuestas para recuperar su actividad y aprovechar su ubicación frente al mar. Inaugurada como estación de pasajeros, la terminal fue durante décadas una de las principales puertas de entrada y salida marítima de Santa Cruz, vinculada al servicio de jet foil que conectaba Tenerife con otras islas. Con el cierre de esta actividad, perdió su función original y quedó a la espera de un nuevo uso, que nunca llegó a consolidarse.