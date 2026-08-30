Ya hay fecha: Santa Cruz de Tenerife tendrá 12 paneles para buscar aparcamiento en tiempo real

Santa Cruz de Tenerife prepara un nuevo sistema para informar a los conductores sobre la disponibilidad de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad. El proyecto permitirá consultar en tiempo real las plazas disponibles en 24 zonas de estacionamiento y contará con 12 paneles de mensajes variables distribuidos por distintos puntos del municipio.
El Ayuntamiento ha iniciado ya los trabajos a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal. El sistema tiene un presupuesto de 435.186,57 euros y está previsto que entre en funcionamiento a principios de 2027.
La iniciativa busca facilitar la búsqueda de estacionamiento y contribuir a reducir la congestión del tráfico. También permitirá al Consistorio recopilar datos sobre el uso de los aparcamientos para planificar futuras medidas de movilidad.
Cómo funcionará el sistema de aparcamiento
Los conductores podrán consultar la disponibilidad de plazas en 24 zonas de aparcamiento independientes situadas en el centro de Santa Cruz.
La información se ofrecerá mediante 12 paneles de mensajes variables instalados en puntos estratégicos de la ciudad. Estos dispositivos permitirán conocer antes de llegar a determinadas zonas si existen plazas disponibles.
El sistema también estará conectado con el centro de control de tráfico de Santa Cruz. Los datos recopilados servirán para realizar análisis estadísticos sobre el uso de los aparcamientos y evaluar el funcionamiento de la herramienta.
Según explicó la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, el proyecto contempla el suministro, instalación e integración de los distintos elementos necesarios para poner en funcionamiento el sistema.
Una aplicación para buscar aparcamiento
El proyecto incluye además una aplicación móvil dirigida a los ciudadanos. La herramienta permitirá consultar la disponibilidad de plazas y ofrecerá información adicional para facilitar el estacionamiento.
Entre sus funciones estarán las indicaciones de ruta hasta el aparcamiento más cercano, así como la consulta de tarifas y horarios.
El Ayuntamiento contempla también la posibilidad de integrar la aplicación con sistemas de pago, aunque no ha concretado qué sistemas ni en qué condiciones se produciría esa integración.
Cuándo estará operativo
La puesta en marcha del sistema corre a cargo de Kapsch TrafficCom y cuenta con un presupuesto municipal de 435.186,57 euros. El Ayuntamiento prevé que la herramienta esté operativa a principios de 2027.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señaló que el sistema permitirá mejorar la gestión del estacionamiento y disponer de información para detectar necesidades futuras.
El proyecto se integra en la estrategia municipal de movilidad inteligente y sostenible, con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico y facilitar los desplazamientos tanto de residentes como de visitantes.