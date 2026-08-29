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No dan crédito ante lo que hace un pasajero con los restos de su comida en un vuelo de 20 horas: “Esto es repugnante”

Un vídeo difundido en TikTok muestra cómo el viajero deja caer los desperdicios directamente al pasillo del avión, provocando miles de críticas en redes sociales
El pasajero deja caer al suelo del avión los restos de comida. | TikTok
El pasajero deja caer al suelo del avión los restos de comida. | TikTok (@getfrickedbrother)
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Un vídeo compartido en TikTok muestra a un pasajero de un avión dejando caer al pasillo los restos de la comida que acaba de ingerir. La escena, grabada durante un vuelo de larga duración, ha provocado una oleada de reacciones en la red social, donde algunos usuarios califican el comportamiento de “repugnante” y piden que sea el propio viajero quien recoja los desperdicios.

La publicación fue compartida hace cuatro días por el usuario Cam Ashworth y acumula alrededor de 10.500 comentarios, según los datos que aparecen en el contenido. El autor acompaña las imágenes con una pregunta: “Ves esto en un vuelo de 20 horas y qué haces”.

En el vídeo se observa cómo los restos de comida terminan directamente en el suelo del pasillo de la aeronave.

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Las reacciones al vídeo

La conducta del pasajero ha generado numerosas críticas entre los usuarios de TikTok. Una de las respuestas más compartidas procede de una persona que asegura haber trabajado como auxiliar de vuelo durante 38 años.

“Cuando esto sucedía en mi vuelo, les daba una bolsa de basura y una pequeña escoba que llevábamos a bordo y les decía: ‘¡Límpialo ahora!’”, explica este usuario.

Otro de los comentarios apunta directamente a la falta de respeto hacia el resto de pasajeros: “Esto es repugnante, perturbador y vergonzoso. Ningún respeto”.

La reacción se repite en otros mensajes. “Haz que lo limpie”, reclama otro usuario, mientras que una persona que afirma trabajar como auxiliar de vuelo asegura que hay comportamientos similares “en cada vuelo”.

Uno de los comentarios que más respuestas ha generado sostiene que quienes actúan de esta manera “buscan una confrontación” y son conscientes de lo que están haciendo.

Otro usuario va todavía más lejos y considera que una conducta así debería ser motivo suficiente para impedir al pasajero volver a volar.

@getfrickedbrother

You see this on a 20hr flight.. Wyd? #tourist #europe #mugwit #flight #travel

♬ original sound – Cam Ashworth
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