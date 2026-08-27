La playa de Bajamar vuelve a ser apta para el baño tras detectarse contaminación por aguas fecales

La playa de Bajamar, en La Laguna, vuelve a ser apta para el baño después de que una nueva muestra de agua haya confirmado una reducción de los niveles de enterococos. El Servicio Canario de la Salud ha levantado la prohibición tras comprobar que el último análisis registra 19 UFC/100 ml.
La decisión figura en el acta de inspección sanitaria realizada este jueves, 27 de agosto, por la Dirección del Área de Salud de Tenerife. El documento señala que la nueva analítica ofrece un resultado de 19 UFC/100 ml de enterococos, frente a un valor superior a 800 UFC/100 ml registrado en la muestra anterior.
Qué ocurrió en la playa de Bajamar
El episodio comenzó después de que el análisis de una muestra recogida el 24 de agosto detectara un nivel de enterococos muy superior al límite establecido para las aguas de baño.
Los enterococos intestinales son uno de los parámetros microbiológicos utilizados para evaluar la calidad de las aguas destinadas al baño. La superación del umbral previsto en la normativa activa medidas preventivas para evitar la exposición de los bañistas mientras se comprueba la evolución de la contaminación.
El acta consultada no determina el origen de la presencia de enterococos ni acredita que se produjera un vertido de aguas fecales. Lo que constata es el resultado microbiológico de las muestras y la posterior recuperación de los valores analíticos.
Con el resultado de 19 UFC/100 ml, el Servicio Canario de la Salud considera que el agua de la zona afectada vuelve a reunir las condiciones para el baño.
Por tanto, la prohibición temporal queda levantada y la playa de Bajamar podrá volver a utilizarse con normalidad para el baño.