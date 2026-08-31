La Policía evita que un hombre salte desde la décima planta de un hotel en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional evitaron que un hombre se precipitara desde la décima planta de un hotel de Puerto de la Cruz durante la noche del pasado 9 de agosto. Los policías mantuvieron una conversación con él durante más de tres horas hasta conseguir que abandonara voluntariamente la zona de peligro.
Los hechos ocurrieron en un hotel del centro de Puerto de la Cruz, hasta donde fueron comisionados los agentes después de recibir el aviso de que un hombre amenazaba con saltar desde la terraza situada en la décima planta.
El hombre se encontraba en una zona restringida
Cuando llegaron al establecimiento, los agentes localizaron al hombre en la cornisa de una zona restringida al público, situada al otro lado del cierre de cristal de la terraza-bar del hotel.
El varón presentaba un estado de gran nerviosismo y amenazaba con precipitarse al vacío. En el lugar también se encontraban servicios médicos de urgencias, que trataban de convencerle para que abandonara la zona.
Los agentes intentaron aproximarse y hablar con él para alejarlo del borde, pero inicialmente rechazó cualquier acercamiento y realizó varios amagos de saltar.
Más de tres horas de conversación
Ante el riesgo para su vida, los policías optaron por mantener una conversación prolongada con el hombre para generar un vínculo de confianza y conseguir que abandonara la cornisa.
El diálogo se prolongó durante más de tres horas. Finalmente, el hombre desistió de su propósito y accedió voluntariamente a colocarse en una zona segura.
Los agentes permanecieron junto a él y lo acompañaron hasta que quedó fuera de peligro. Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias para recibir atención sanitaria.