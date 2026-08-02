Qué hacer gratis en Santa Cruz este agosto: acampadas en Anaga, barro y videojuegos para jóvenes

Acampadas y senderismo en Anaga, talleres de barro, videojuegos y actividades en Las Teresitas forman parte de la programación gratuita que Santa Cruz de Tenerife ofrece a los jóvenes durante agosto. Las propuestas de Distrito Joven tienen plazas limitadas y requieren inscripción previa.
La agenda incluye una excursión en barco a Antequera, una acampada de dos días en Anaga, jornadas de videojuegos, talleres creativos y encuentros juveniles en Las Teresitas. Las actividades se desarrollarán hasta el 29 de agosto.
La programación comenzó este sábado, 1 de agosto, con el Mañaneo Joven en la playa de Las Teresitas, una jornada con talleres creativos, deportes, manualidades y dinámicas de grupo.
Taller de escultura con barro
La Casa de la Juventud Lázaro Siluto acogerá los días 4, 5, 6 y 11 de agosto un taller de escultura con barro.
Las personas participantes podrán aprender técnicas básicas de modelado y elaborar sus propias piezas. La actividad pretende fomentar la creatividad y el aprendizaje artístico entre los jóvenes del municipio.
Excursión en barco hasta Antequera
Distrito Joven organizará el 7 de agosto una excursión en barco a Antequera. La actividad permitirá conocer este enclave del litoral de Santa Cruz y disfrutar de una jornada de convivencia en el mar.
El Ayuntamiento incluye esta propuesta dentro de su oferta de ocio saludable y contacto con el entorno natural del municipio.
Senderismo y acampada en Anaga
Los días 12 y 13 de agosto se celebrará una experiencia de senderismo y acampada en la Reserva Natural de Anaga.
La actividad combinará recorridos por la naturaleza, educación ambiental, dinámicas grupales y convivencia. El objetivo es acercar a los participantes al patrimonio natural de Tenerife y fomentar el respeto por el entorno.
Videojuegos en la Casa de la Juventud Mascareño
La programación continuará los días 18, 19, 20, 25 y 26 de agosto con Total Gaming, una actividad dedicada a los videojuegos.
La propuesta se desarrollará en la Casa de la Juventud Mascareño e incluirá retos de estrategia, pruebas por equipos y diferentes experiencias relacionadas con el entretenimiento digital.
Según el Ayuntamiento, la actividad busca combinar la diversión con habilidades como la cooperación, la toma de decisiones y el trabajo en grupo.
Tardeo Joven en Las Teresitas
La playa de Las Teresitas acogerá el 21 de agosto una nueva jornada juvenil bajo el nombre de Tardeo Joven.
El encuentro contará con talleres, juegos de mesa, deportes canarios y pintura de paisaje. También se organizarán actividades destinadas a favorecer la convivencia y la participación.
Sendero por El Palmeral de Anaga
El programa finalizará el 29 de agosto con un sendero por El Palmeral de Anaga.
La ruta tendrá un carácter lúdico y educativo. Los participantes podrán conocer la riqueza paisajística y natural de este espacio, además de aprender sobre biodiversidad y protección del medio ambiente.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señaló que Distrito Joven ofrece “alternativas de ocio de calidad durante el verano” y genera espacios seguros para que los jóvenes puedan relacionarse, aprender y disfrutar.
La concejala de Educación y Juventud, Charín González, destacó que la programación combina creatividad, deporte, naturaleza y nuevas tecnologías.
“Queremos que el verano sea también una oportunidad para seguir aprendiendo, desarrollar habilidades personales y fortalecer los vínculos entre los participantes”, afirmó.
Todas las propuestas son gratuitas, aunque cuentan con plazas limitadas. Las personas interesadas deberán realizar una inscripción previa a través de los canales habilitados por Distrito Joven.