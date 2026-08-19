Quevedo hace historia: se convierte en el artista español con más reproducciones en Spotify

El cantante grancanario Quevedo ha alcanzado un nuevo hito en Spotify. El artista supera ya los 14.680 millones de reproducciones acumuladas y se sitúa como el español con más escuchas históricas en la plataforma.
El dato coloca al músico canario por delante de otros artistas españoles con una fuerte presencia internacional, entre ellos Rosalía y Rels B. La cifra llega, además, en un momento de especial actividad para Quevedo, cuyo último trabajo, El Baifo, mantiene varias canciones entre las más escuchadas en España.
El volumen de reproducciones acumuladas refleja el crecimiento experimentado por Pedro Luis Domínguez Quevedo desde su irrupción en la música urbana hasta convertirse en uno de los artistas españoles con mayor alcance en las plataformas digitales.
Más de 14.680 millones de reproducciones en Spotify
Las cifras disponibles permiten dimensionar el registro alcanzado por Quevedo en Spotify. El portal especializado Kworb, que recopila estadísticas públicas de la plataforma, contabilizaba el 1 de agosto 14.555,8 millones de reproducciones en las canciones en las que aparece el artista. En ese momento sumaba unos 12,8 millones de escuchas diarias.
La actualización difundida el 18 de agosto eleva el acumulado por encima de los 14.680 millones, una cifra compatible con el ritmo de crecimiento registrado durante las semanas anteriores.
Dentro de ese catálogo destaca especialmente Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52. A comienzos de agosto acumulaba más de 2.117 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la canción más escuchada del artista en la plataforma.
Su primer álbum, Donde quiero estar, superaba por su parte los 3.587 millones de reproducciones a comienzos de agosto. Buenas noches rebasaba los 1.000 millones y El Baifo se acercaba entonces a los 554 millones.
‘La Graciosa’ impulsa el último disco de Quevedo
El nuevo registro coincide con el éxito de ‘La Graciosa’, canción incluida en El Baifo y grabada junto al puertorriqueño Elvis Crespo.
El tema había alcanzado a comienzos de agosto por cuarta vez el número uno de la lista de LOS40. Además, durante las últimas semanas se ha situado entre las canciones con mayor presencia en Spotify España.
El disco también incluye canciones como Al Golpito, otro de los temas que han ocupado posiciones destacadas en las plataformas españolas durante este verano.
Quevedo mantiene actualmente cerca de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify, según los datos recopilados por Kworb. El máximo registrado por el portal para el artista se sitúa por encima de 38 millones.
El nuevo registro amplía así una trayectoria que ya había dejado otras marcas en Spotify. En enero de 2023, el cantante canario alcanzó 10,92 millones de reproducciones en un solo día y se convirtió entonces en el artista español con más escuchas durante un periodo de 24 horas.