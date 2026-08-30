El restaurante de Tenerife donde puedes comer dentro de un estadio por 10,50 euros: “Todo un descubrimiento”

Cantina Marino, un pequeño establecimiento situado dentro del estadio Antonio Domínguez de Arona, se ha convertido en uno de los últimos descubrimientos gastronómicos de Jonay y Joana, responsables del perfil Guachinches Modernos de Tenerife.
Los creadores han compartido un vídeo en el que muestran algunos de los platos de este local, que lleva alrededor de un año abierto. Entre sus principales reclamos está un menú diario por 10,50 euros, además de una carta con propuestas de cocina canaria, colombiana y venezolana.
El establecimiento destaca también por sus raciones generosas y por elaboraciones propias como los tequeños, el chorizo o algunos de sus postres.
Tequeños caseros, arepas y bandeja paisa
Jonay y Joana comienzan su visita con los tequeños caseros, que el establecimiento prepara directamente y no sirve congelados. Se acompañan de mermelada de frutos rojos y alioli de elaboración propia.
También prueban una empanada que incorpora papa escachada en su interior, además de varias especialidades de la carta. Entre ellas están las arepas hechas a la plancha, una de las propuestas que el establecimiento presenta como plato estrella. Durante la visita prueban una de cerdo desmenuzado a baja temperatura y otra de carne mechada.
La carta también incluye patacones con chicharrón y otros platos de inspiración latinoamericana. Uno de los platos que prueban por primera vez es la bandeja paisa, una especialidad tradicional de la gastronomía colombiana.
La visita continúa con la lengua de vaca y con otras opciones de la carta, como los huevos rotos.
Un menú diario por 10,50 euros
Uno de los principales atractivos de Cantina Marino es su menú diario de 10,50 euros, disponible de lunes a viernes. Según explican Jonay y Joana, durante su visita encontraron a numerosos trabajadores comiendo en el establecimiento.
Además del menú, la carta incluye empanadas por dos euros, arepas por 5,50 euros, un trío por 7,50 euros, tequeños por cinco euros, bandeja paisa por 14 euros, lengua por 13,50 euros y postres por cuatro euros.
Entre los postres que aparecen en el vídeo están un coulant y una cheesecake, ambos de elaboración casera.
Dónde está Cantina Marino y cuándo abre
Cantina Marino se encuentra en el estadio Antonio Domínguez de Arona. El establecimiento dispone de aparcamiento.
El horario indicado es de 12:00 a 17:00 horas para el servicio en mesa todos los días. En barra, abre de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 20:00 horas.
La propuesta combina platos de Canarias, Colombia y Venezuela, con elaboraciones como arepas, tequeños, patacones, bandeja paisa y platos más reconocibles de la cocina española.
La visita de Jonay y Joana ha servido para poner el foco en este establecimiento de Arona, que ellos mismos califican como “todo un descubrimiento”.
@guachinchesmodernos 🇮🇨Más info aquí:👇 La cantina del marino ha sido todo un descubrimiento para nosotros. Puedes disfrutar de un menú diario por solo 10,50€ de lunes a viernes, y vimos muchos trabajadores disfrutando de el.😋 Tiene una carta amplia que combina Canarias, Colombia y Venezuela!!🙌 Las raciones son bastante grandes y los precios aún mejor🤗 👉Precios: Empanadas 2€ Arepa 5,50€ Trío 7,50€ Tequeños 5€ Bandeja paisa 14€ Lengua 13,50€ Postre 4€ 🅿️Dispone de parking ♿️Es accesible 💳Dispone de datáfono 📍 Estadio Antonio Domínguez. Arona ⏰Abre todos los días ☎️ 614 86 33 56 🙌Ojalá le den la oportunidad, no solo por la comida, también porque son grandes personas y se esfuerzan muchísimo por que te marches contento😍 Publicidad, la comida fue de invitación. . #guachinche #tenerife #cantina #futbol #comidacolombiana ♬ sonido original – Jonay&Joana