En una casa solariega canaria de Tegueste se encuentra uno de los restaurantes que marcaron la historia gastronómica de las Islas. El Mesón El Drago celebra en 2026 su 40 aniversario manteniendo vivo el legado de su fundador, Carlos Gamonal Jiménez, primer cocinero canario que consiguió una estrella Michelin.
El establecimiento abrió sus puertas en 1986. Poco después, el trabajo desarrollado por Gamonal en sus fogones despertó el interés de la prestigiosa guía francesa, en una época en la que parecía improbable que sus inspectores visitaran Canarias.
La estrella Michelin convirtió al cocinero en un pionero de la gastronomía del Archipiélago y situó al restaurante de Tegueste entre los establecimientos de referencia del país.
El origen del Mesón El Drago
Carlos Gamonal Jiménez, nacido en Burdeos en 1946, aprendió desde pequeño los fundamentos de la cocina gracias a su madre, Asunción Jiménez.
Sus hijos han recordado ahora “la sabiduría y el amor por el oficio” que su abuela transmitió al fundador del restaurante. Una enseñanza familiar que permitió impulsar la cocina canaria y llevarla a algunos de los principales reconocimientos gastronómicos.
Para Carlos Gamonal, la cocina regional de las Islas ocupaba un lugar privilegiado. Por ello, dedicó su trayectoria a cuidarla, renovarla y difundirla sin perder el respeto por las recetas tradicionales.
Su disciplina, esfuerzo y capacidad para crear nuevas elaboraciones le proporcionaron numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos figura el Premio Taburiente, entregado por la Fundación DIARIO DE AVISOS en 2019.
Un restaurante familiar en manos de Carlos y Priscila
Cuatro décadas después de su apertura, el Mesón El Drago continúa en manos de la familia. Actualmente, Carlos y Priscila Gamonal están al frente del restaurante y mantienen la filosofía heredada de su padre.
“Hoy, en 2026, sus hijos estamos enamorados de la gastronomía canaria”, explican en la página web del establecimiento.
Los hermanos consideran que su familia ha sido su mejor escuela. Sin embargo, también completaron su aprendizaje trabajando y estudiando junto a algunos de los cocineros más destacados de su generación.
Esa combinación de tradición y formación profesional les ha permitido conservar la esencia del restaurante mientras adaptan sus propuestas a los nuevos tiempos.
“El legado de nuestro padre vive en nosotros y en el Mesón El Drago después de 40 años como el primer día”, aseguran.
Los platos que mantienen viva la cocina canaria
La carta del Mesón El Drago conserva algunos de los platos más representativos de la gastronomía canaria.
Entre sus elaboraciones destacan el potaje de berros, el cabrito embarrado, la cazuela de cherne y el conejo en salmorejo. También sobresale el tocino de cielo, uno de los postres más reconocibles del establecimiento.
Carlos y Priscila, acompañados por su equipo de cocina y sala, mantienen así un proyecto que ha recibido a varias generaciones de clientes.
El Mesón El Drago llega a sus 40 años como un restaurante ligado a la historia gastronómica de Tenerife. Una trayectoria iniciada por el primer cocinero canario con una estrella Michelin y continuada por una nueva generación de la familia Gamonal.
Premio Diario de Avisos
El jurado de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS decidió otorgar el premio Manuel Iglesias a Priscila y Carlos Gamonal, responsables del Mesón El Drago.
El premio Manuel Iglesias, un homenaje al fundador de estos galardones, está justificado por la labor que han realizado Carlos, como chef del restaurante y Priscila, como cocinera, pastelera, sumiller y responsable también de la sala al haber logrado consolidar un proyecto gastronómico que se ha convertido en un referente de la cocina canaria que ha visto como familias enteras han desfilado por sus comedores: abuelos, padres, hijos y nietos para celebrar encuentros familiares y profesionales. Su hermana Rebeca, en una labor más callada, se encarga de las cuentas de la casa.