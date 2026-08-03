Susto en la costa sur de Tenerife: rescatan a dos personas en un barco averiado cerca de las rocas

Salvamento Marítimo ha auxiliado este lunes a dos personas a bordo de una embarcación de recreo que quedó a la deriva tras sufrir una avería en el motor cerca de Punta de Rasca, en la costa sur de Tenerife. El barco fue remolcado de urgencia hacia el puerto de Los Cristianos sin registrar heridos.
El aviso se produjo a las 09.11 horas, cuando los ocupantes alertaron al Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife de la presencia de abundante humo en el motor. La nave se encontraba en las inmediaciones de una zona rocosa, lo que elevó el riesgo de colisión contra el litoral.
Las emergencias marítimas en las proximidades de acantilados o áreas de arrecifes en la Isla entrañan un peligro considerable debido al oleaje y a las corrientes. En estos escenarios, la rapidez en los protocolos de respuesta y la correcta actuación de la tripulación resultan clave para prevenir un choque contra las rocas.
Instrucciones de emergencia y despliegue del rescate
Tras recibir la alerta, los controladores de Salvamento Marítimo indicaron a los dos navegantes que procedieran a fondear la embarcación para fijar su posición y que se colocaran de inmediato los chalecos salvavidas. Los tripulantes confirmaron que, a pesar de la humareda, no se había declarado fuego a bordo.
Desde el centro operativo se movilizó a la embarcación de rescate Salvamar Alpheratz, que alcanzó la posición del barco averiado a las 09.40 horas. Para ese momento, la emisión de humo del motor ya había cesado.
Remolque seguro hasta el puerto de Los Cristianos
Los efectivos de la Salvamar Alpheratz aseguraron la embarcación de recreo y procedieron a su remolque directo hacia el varadero de Los Cristianos, maniobra que se completó sin incidencias técnicas.
Las dos personas que viajaban en el barco resultaron completamente ilesas tras desembarcar en las instalaciones portuarias del sur tinerfeño.