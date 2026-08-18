Xuso Jones, enamorado de Canarias en sus vacaciones: “La gente es de otro planeta”

El presentador y creador de contenido Xuso Jones ha compartido su entusiasmo por Canarias mientras pasa unos días de vacaciones en las Islas. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el comunicador murciano ha elogiado el carácter, la hospitalidad y la energía de la población del Archipiélago, asegurando que el trato recibido por los canarios es único en el país.
El vídeo, que acumula miles de interacciones en apenas unas horas, arranca con una pregunta directa del presentador: “¿Por qué los canarios son tan ‘bonicos’? Es que es una cosa… la gente de Canarias es de otro planeta”.
Acto seguido, aparece una canaria a la que Xuso consulta entre risas: “¿Qué hacéis los canarios para tener ese…?”. La mujer responde con espontaneidad señalando a “la esencia tropical”, a lo que el comunicador añade: “Es tener un buen humor en el cuerpo, una cosa que… tú tienes duende, hija”.
En su mensaje, el creador de contenido profundiza en el motivo de su admiración por los isleños. “La gente canaria tiene algo que en la Península no está, no sé cómo explicarlo, de verdad”, reflexiona ante la cámara. “A parte de que son espectaculares cada una de las islas, yo me he enamorado de la gente de aquí. Viven con otro rollo, con otra energía. Es verdad que tienen una vibra distinta”.
El presentador ha hecho especial hincapié en el uso del vocabulario, destacando ciertas expresiones populares en la comunidad. “A mí que me digan ‘mi niño’ es que no hay cosa que me guste más porque es cariñoso, respetuoso, afectivo. Vamos, que estoy enamorado de las Islas Canarias y de su gente”, afirma.
Asimismo, ha dejado abierta la puerta a un nuevo vídeo centrado en la gastronomía canaria, tras asegurar que la cocina local “se merece un vídeo solo”.
Numerosos usuarios en redes han respaldado las palabras del comunicador compartiendo experiencias de sus viajes recientes a Tenerife o Gran Canaria, donde destacan la amabilidad, el acento y la atención servicial de la población, además de aludir al “salitre en la piel y la lava en las entrañas” como rasgo distintivo del carácter local.
José Coronado, también en Gran Canaria
En otro vídeo desde Gran Canaria, Xuso Jones ha compartido con sus seguidores su encuentro en un hotel del sur de la Isla con el actor José Coronado. Los artistas han intercambiado saludos ante la cámara confirmando que se encuentran disfrutando de unos días de descanso en la zona.
“Ven aquí, dame un abrazo”, se escucha decir a al actor en el vídeo, antes de bromear y proponer cenar juntos y tomarse “un chilipú” durante su estancia en el Archipiélago.
@xusojones ¿Sabéis de lo que hablo? I❤️Canarias. #canarias #parati ♬ sonido original – Xuso Jones
@xusojones 2 tontos muy tontos en canarias. 🤣 #canarias #humor #parati ♬ Electric Afterglow – Marlowe Reed