Adiós a la acera más peligrosa de Santa Cruz: así queda el nuevo acceso al Meridiano

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado la actuación de mejora de la accesibilidad en el entorno del Centro Comercial Meridiano, en la confluencia de las calles Áurea Díaz Flores Hernández y Álvaro Rodríguez López. Los trabajos han permitido crear una nueva rampa, ampliar la acera y adaptar el paso de peatones.
La intervención se ha ejecutado en un punto con un importante tránsito peatonal y donde existía un desnivel de aproximadamente 1,6 metros. Según la información municipal, esta situación dificultaba especialmente el paso de personas con movilidad reducida y había provocado caídas y resbalones.
La obra comenzó en febrero de 2026 y ha incluido también la reorganización de varios elementos del entorno para crear un itinerario peatonal más continuo.
Una rampa de 3,65 metros de ancho
La principal actuación ha sido la construcción de una rampa peatonal distribuida en tres tramos, con una anchura de 3,65 metros, diseñada para salvar el desnivel existente.
El proyecto incorpora además pasamanos, nuevas jardineras y otros elementos de acompañamiento del recorrido.
También se ha desplazado el paso de peatones y el semáforo para construir un nuevo vado adaptado a la normativa de accesibilidad.
A estos trabajos se suma la ampliación de la acera y la renovación de pavimentos en el entorno.
Más de 218.000 euros de inversión
La actuación fue adjudicada inicialmente por 175.118 euros a la empresa Asfaltos Jaén S.L.U.
Durante la ejecución de las obras se incorporaron trabajos adicionales por 43.690,73 euros, después de que se detectara la necesidad de realizar ajustes técnicos sobre el terreno.
La suma de ambos importes eleva la intervención hasta 218.808,73 euros.
La modificación del contrato fue aprobada en junio e implicó también una ampliación del plazo de ejecución de un mes y medio.
El proyecto original había sido aprobado en abril de 2024, con una inversión inicialmente prevista de 173.377 euros y un plazo de tres meses.
Una primera licitación quedó desierta, por lo que fue necesario poner nuevamente en marcha el procedimiento con un presupuesto base de licitación de 187.504,96 euros.
Una actuación solicitada por vecinos
Parte de la actuación procede de una propuesta incluida en los Presupuestos Participativos.
La petición planteaba específicamente la necesidad de rebajar y adaptar el paso de peatones de la calle Alcalde José Emilio García Gómez, próximo al Centro Comercial Meridiano.
La propuesta advertía de los problemas que el desnivel suponía para usuarios de silla de ruedas y otras personas con movilidad reducida.
Las obras han incluido finalmente una intervención más amplia sobre el entorno para conectar los distintos recorridos peatonales.
Trabajos nocturnos para finalizar la obra
La última fase ha incluido trabajos de fresado, asfaltado y señalización.
Parte de estas actuaciones se realizaron en horario nocturno con el objetivo de reducir las afecciones al tráfico de la zona durante la ejecución.
Con la finalización de los trabajos, queda acondicionado este punto de conexión peatonal próximo al Meridiano, con un itinerario adaptado y nuevos elementos de accesibilidad.