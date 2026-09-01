La Aemet avisa a Canarias: el calor vuelve a apretar con 34 grados en estas zonas

Las temperaturas subirán este martes en Canarias, con máximas de hasta 34 grados en zonas de Gran Canaria y valores de 30 grados en Tenerife, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El día estará marcado también por el viento del nordeste, que ganará intensidad durante la tarde y podría dejar rachas muy fuertes en varias zonas del Archipiélago.
En Tenerife, los termómetros alcanzarán los 30 grados en zonas bajas del sur y en la vertiente sur del área metropolitana. Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima de 23 grados y una máxima de 30. Las temperaturas apenas variarán, aunque podrán subir ligeramente en medianías.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de la Isla. A última hora del día aumentará la intensidad y no se descartan rachas muy fuertes. En las costas del suroeste predominarán las brisas.
Gran Canaria puede alcanzar los 34 grados
El episodio de temperaturas más altas se espera en Gran Canaria. Aemet prevé entre 30 y 32 grados en el sureste y en las medianías del oeste, con posibilidad de alcanzar localmente los 34 grados en medianías y zonas bajas del sureste.
En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 23 grados de mínima y 28 de máxima. Los cielos permanecerán poco nubosos, aunque habrá intervalos de nubosidad baja en el norte durante las primeras horas.
El viento será moderado del nordeste y fuerte en las vertientes sureste y noroeste. Durante la segunda mitad del día existe probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes. En las costas del sur se esperan brisas.
Qué tiempo hará en el resto de las Islas
En Lanzarote predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubosidad media y alta. Existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas tendrán pocos cambios y podrán alcanzar los 30 grados en el sureste.
Fuerteventura tendrá una situación similar. Las máximas subirán ligeramente en el este y podrán situarse entre 30 y 32 grados en el sureste. El viento será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía, con posibilidad de rachas muy fuertes al final del día.
En La Gomera, las nubes serán más abundantes en el norte durante las primeras horas y tenderán a disminuir. Las máximas podrán subir en medianías. El viento será fuerte en las vertientes este y noroeste, donde podrían registrarse rachas muy fuertes desde media tarde.
La Palma tendrá cielos nubosos en el norte y este al comienzo del día, con posibilidad de alguna llovizna débil en el nordeste durante la madrugada. Después predominarán los intervalos nubosos. El viento aumentará en El Paso y en los extremos sureste y noroeste.
En El Hierro, los intervalos nubosos se concentrarán en el norte y tenderán a disminuir durante el día. Las temperaturas tendrán pocos cambios. El viento será fuerte en el sureste y extremo oeste, con posibilidad de rachas muy fuertes desde media tarde.
Aviso por viento en el mar
La previsión marítima también apunta a un aumento de la intensidad del viento durante la noche. Aemet contempla viento del nordeste de entre 50 y 61 km/h, fuerza 7, en zonas del este, sur y oeste de Gran Canaria y Tenerife.
El episodio está previsto entre las 21:00 y las 23:59 horas de este martes y afecta especialmente al sur del canal entre Tenerife y Gran Canaria y al sureste de Gran Canaria. Aemet lo clasifica como situación de peligro bajo en el ámbito costero, con una probabilidad estimada del 40% al 70%.
En aguas de Canarias se prevén vientos del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada a fuerte marejada y mar de fondo de entre uno y dos metros.
Temperaturas previstas en las capitales
- Santa Cruz de Tenerife: 23-30 °C.
- Las Palmas de Gran Canaria: 23-28 °C.
- Arrecife: 22-27 °C.
- Puerto del Rosario: 21-29 °C.
- San Sebastián de La Gomera: 24-28 °C.
- Santa Cruz de La Palma: 21-27 °C.
- Valverde: 18-22 °C.