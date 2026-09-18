La tripulación sospechó de sus billetes en pleno vuelo: acaba detenido en Tenerife Norte por la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de falsificación de moneda. La actuación comenzó después de que la tripulación de un vuelo procedente de Madrid alertara de que el pasajero había intentado pagar varios productos a bordo con billetes que levantaron sospechas.
Según ha informado la Guardia Civil, el personal del avión decidió no aceptar el dinero al considerar que los billetes en efectivo que había entregado el pasajero no ofrecían suficientes garantías sobre su autenticidad.
La tripulación comunicó lo ocurrido a la Guardia Civil y, cuando el vuelo aterrizó en Tenerife Norte, agentes de la Sección de Fiscal y Fronteras interceptaron al hombre.
Billetes de 20 euros con la misma numeración
Durante las comprobaciones, los agentes inspeccionaron las pertenencias del pasajero y localizaron varios billetes de 20 euros.
La Guardia Civil asegura que algunos carecían de los sistemas de identificación y seguridad propios de los billetes auténticos. Los agentes también detectaron que varios presentaban la misma numeración.
Tras realizar las comprobaciones correspondientes, los investigadores determinaron que se trataba de billetes falsos, por lo que procedieron a detener al pasajero como presunto autor de un delito de falsificación de moneda.
El intento de utilizar el dinero durante el vuelo fue, por tanto, lo que desencadenó la intervención policial a su llegada a Tenerife.
La Guardia Civil analiza también su documentación
La actuación no terminó con los billetes intervenidos. Los agentes comprobaron además la documentación personal correspondiente al país de procedencia del detenido y detectaron elementos que les generaron dudas sobre su autenticidad.
La documentación ha sido remitida a los equipos de criminalística para que determinen si es verdadera o si también ha sido falsificada.
En este último supuesto, según precisa la Guardia Civil, el hombre podría ser acusado además de un delito de falsificación de documento público.
Por el momento, este segundo extremo permanece pendiente del análisis de los especialistas, por lo que no se puede dar por confirmada la falsedad de la documentación.
El detenido, junto con las diligencias instruidas por los agentes, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.