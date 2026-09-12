El BOE publica los nuevos precios del tabaco: las marcas que ajustan sus costes

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado, 12 de septiembre de 2026, la nueva actualización de los precios del tabaco en España. La medida entra en vigor el mismo día de su publicación y afecta a marcas populares de cigarrillos, cigarros, picadura de pipa y labores de tabaco calentado.
La resolución de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, firmada el 11 de septiembre, fija las tarifas de venta al público aprobadas a propuesta de fabricantes e importadores, conforme a lo establecido en la Ley 13/1998 de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.
Esta revisión tarifaria llega tras un mes de agosto sin variaciones en el mercado. En semanas previas, la regulación adaptó los precios de marcas de gran consumo como Marlboro, Winston, Fortuna o Nobel. Con la nueva orden oficial, ajustan sus costes productos de firmas como Lucky Strike, Vegafina, Terea y la gama de picaduras Starbuzz.
Qué marcas cambian de precio desde este sábado
Entre las modificaciones en cajetillas de cigarrillos destaca la versión Lucky Strike Red 21 E.L. (21), cuyo precio queda fijado en 5,85 euros.
En el segmento de tabaco para calentar, la labor Terea Forte Red (20) pasa a venderse a 5,00 euros la unidad.
En la categoría de cigarros y cigarritos, la marca Vegafina actualiza los envases de 10 unidades de Vegafina 1998 VF 44S Freshbag a 39,50 euros y el Vegafina Nicaragua Short Freshbag a 32,00 euros. Asimismo, las distintas labores de la firma Alejandro Alfambra sitúan sus precios por unidad entre los 2,25 y los 2,95 euros.
Tarifas para picadura de pipa y shisha
El reajuste incluye una amplia variedad de picaduras para cachimba. La marca Starbuzz fija sus latas de 100 gramos en 9,95 euros en la Península e Illes Balears, mientras que los envases de 1.000 gramos se sitúan en 96,95 euros. Por su parte, la marca Nash fija sus paquetes de 100 gramos entre los 15,95 y los 21,95 euros.
En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las latas de 100 gramos de la gama Starbuzz quedan fijadas en 7,90 euros.
¿Cómo afecta esta medida a Canarias?
La resolución publicada en el BOE se aplica en las expendedurías del área del Monopolio, que abarca la Península e Illes Balears, además de Ceuta y Melilla.
En el Archipiélago, el comercio de labores de tabaco se rige por un régimen fiscal diferenciado a través del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y la normativa propia del mercado insular. Por este motivo, los precios de venta al público fijados para el monopolio estatal no se trasplantan de forma directa a los estancos y comercios de las Islas, donde la evolución de precios depende de los distribuidores locales y de la fiscalidad aplicable en cada Isla.