Caen con un quad por un barranco en Tenerife: una mujer sufre heridas graves

Una mujer está grave y un hombre sufre traumatismos después de que el quad en el que viajaban se precipitara por un barranco en Tenerife, en la carretera TF-21, a su paso por el municipio de Vilaflor.
El accidente se produjo a las 20.25 horas de este lunes, 21 de septiembre. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias recibió una alerta por la caída del vehículo y movilizó al Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Tenerife y Guardia Civil.
La situación obligó a intervenir a los bomberos para llegar hasta el punto del barranco en el que habían quedado los dos ocupantes del quad.
Rescatados en camilla desde el barranco
Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife accedieron hasta la zona donde se encontraban los afectados, procedieron a su rescate y los evacuaron en camilla hasta el lugar en el que esperaba el personal sanitario.
El SUC desplazó hasta la zona una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada.
Los sanitarios atendieron a una mujer que presentaba diferentes traumatismos de carácter grave. Tras recibir la primera asistencia, fue evacuada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
El segundo afectado, un hombre, presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones. También fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en este caso en una ambulancia sanitarizada.
La Guardia Civil intervino igualmente en el dispositivo y sus agentes se encargaron de realizar el correspondiente atestado sobre las circunstancias del accidente.