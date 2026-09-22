La Aemet avisa de posibles tormentas en Tenerife este martes: calima y hasta 32 grados

Canarias afronta este martes, 22 de septiembre, una jornada marcada por la calima, el ascenso de las temperaturas y la posibilidad de tormentas aisladas. Los termómetros podrán alcanzar localmente los 34 grados en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las nubes medias y altas también tendrán protagonismo en buena parte del Archipiélago. La posibilidad de precipitaciones acompañadas de tormenta se concentra principalmente en Lanzarote, Fuerteventura y las cumbres de Tenerife.
La calima afectará a las Islas y será más significativa en medianías y zonas altas, especialmente en las orientales. Las temperaturas experimentarán, en general, un moderado ascenso.
34 grados en las islas orientales
Fuerteventura será uno de los puntos donde más se note el calor. La Agencia prevé máximas de hasta 34 ºC en zonas del interior y del sur, mientras que en el resto de la Isla podrán alcanzarse los 30 ºC.
El cielo estará nuboso, con predominio de nubes medias y altas. Tampoco se descarta alguna precipitación ocasional acompañada por una tormenta aislada. En Puerto del Rosario se esperan entre 23 y 31 ºC.
En Lanzarote se repetirá una situación similar. Las máximas podrán situarse entre 30 y 32 ºC en el este y sur, con posibilidad de alcanzar puntualmente los 34 ºC en el sur de la Isla.
También existe una baja probabilidad de lluvias ocasionales acompañadas de tormenta. El viento soplará flojo o moderado del nordeste, aunque podrían producirse rachas puntualmente fuertes asociadas a las tormentas.
En Gran Canaria, las temperaturas subirán de forma ligera a moderada. Los valores podrán alcanzar localmente 34 ºC en las vertientes del sudeste, mientras que el sur y la cuenca de Tejeda rondarán los 30 ºC.
Habrá intervalos de nubes medias y altas, junto a nubes bajas en el litoral norte. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional, principalmente en zonas altas. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén 23 ºC de mínima y 28 ºC de máxima.
Posibles tormentas en Tenerife
En Tenerife, el cielo presentará intervalos de nubes medias y altas, además de nubosidad de evolución sobre Las Cañadas del Teide. En esta zona existe una baja probabilidad de algún chubasco que podría estar acompañado de tormenta durante la tarde.
La calima será más apreciable en medianías y zonas altas. Las temperaturas también subirán y podrán superar los 30 ºC en las vertientes este y sur. Santa Cruz de Tenerife tendrá valores previstos de entre 23 y 32 ºC.
En La Gomera, las temperaturas experimentarán un ascenso, especialmente en zonas altas y en la vertiente sur, donde podrán superarse los 30 ºC. Habrá nubes bajas en el norte y nubes altas en el resto.
La Palma tendrá intervalos nubosos en zonas bajas del norte y este, además de nubes altas en el resto de la Isla. La calima será ligera en altura y las temperaturas subirán, especialmente en medianías.
En El Hierro, la Agencia espera intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste y nubes altas en el resto. Las temperaturas también aumentarán, con valores previstos en Valverde de entre 17 y 25 ºC.
El viento soplará en general entre flojo y moderado del nordeste, con zonas de mayor intensidad en las costas del sureste y oeste de Gran Canaria. En las cumbres de Tenerife predominará el suroeste, perdiendo intensidad a lo largo de la jornada.