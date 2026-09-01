¿Por qué hay un cartel en chino en La Palma? La historia de amor y tragedia que esconde

Un pequeño cartel escrito en chino junto a una carretera de La Palma conduce hasta un monumento que, a primera vista, puede resultar difícil de interpretar. Tres tubos colocados en la parte superior de la estructura parecen no tener un significado evidente. Sin embargo, representan una de las señas más reconocibles de un famoso personaje de cómic chino.
La historia detrás del monumento está relacionada con la escritora china Sanmao, seudónimo de Chen Ping, y con su relación con la isla bonita. El perfil de Instagram @mitablontodonada ha explicado en un vídeo el origen de este particular rincón de Barlovento.
Tres pelos explican el monumento
“Son tres pelos. Sí, tres pelos. Y no, no es una broma”, explica el autor del vídeo al detenerse frente al monumento. Los tres elementos representan los característicos tres pelos de Sanmao, un personaje de cómic chino creado por el dibujante Zhang Leping y conocido por su aspecto y sus aventuras.
El personaje también está relacionado con el nombre artístico que posteriormente utilizó la escritora Chen Ping, una autora de enorme popularidad en China que adoptó el seudónimo de Sanmao precisamente por el personaje de los tres pelos.
Pero el vínculo con La Palma no está en el cómic, sino en la vida de la escritora.
¿Qué hacía Sanmao en La Palma?
La escritora viajó a La Palma en 1979 junto a José María Quero, a quien llamaba cariñosamente Hexi. Durante aquella estancia ocurrió una tragedia que marcaría para siempre la relación de Sanmao con la Isla: el 30 de septiembre de ese año, José María murió mientras practicaba pesca submarina frente a la costa de Barlovento.
El mar ocupa por ello un lugar central en la historia que rodea al monumento.
Según explica el vídeo de @mitablontodonada, la escultura incorpora diferentes elementos relacionados con la pareja. Los tres pelos representan a Sanmao, mientras que las aletas y las gafas hacen referencia a José María. El conjunto conecta así a los dos protagonistas con el lugar donde se produjo la tragedia.
Un vínculo entre China y La Palma
La historia de Sanmao convirtió a Barlovento en un lugar de interés para personas procedentes de China y para quienes conocen la trayectoria de la escritora.
La presencia del monumento sirve como recuerdo de aquella relación y mantiene visible en La Palma una historia que también forma parte de la memoria cultural de China.
El vídeo publicado en Instagram parte precisamente de esa curiosidad inicial: un cartel en chino colocado junto a una carretera de la Isla.
Seguir sus indicaciones lleva hasta el monumento y permite descubrir el significado de sus elementos. Lo que inicialmente parecen tres tubos adquiere entonces otro sentido: son los tres pelos de Sanmao.
Las aletas y las gafas completan la referencia a José María Quero, mientras que el mar representa el escenario que unió a la pareja y que, años después de su llegada a La Palma, también quedó ligado a su historia.
Una historia que conecta una carretera de Barlovento con una escritora conocida por millones de lectores en China y que despierta interés entre quienes visitan este rincón de La Palma.