Atención si circulas este domingo por Santa Cruz de Tenerife: corte de tráfico y 6 líneas de guagua desviadas

Santa Cruz de Tenerife cerrará al tráfico este domingo, 20 de septiembre, un tramo de la avenida Francisco La Roche con motivo de la celebración del Día sin Coche. El corte comenzará a las 07:00 horas y se prolongará hasta las 14:00 horas, mientras que seis líneas de guagua modificarán sus recorridos durante siete horas.
La restricción afectará al tramo comprendido entre la avenida Marítima, a la altura de la rotonda de Hacienda, y la intersección con la Rambla de Santa Cruz, según la información facilitada por el Ayuntamiento.
La celebración pondrá fin al programa de la Semana Europea de la Movilidad organizado por el Consistorio capitalino. Aunque las actividades se desarrollarán entre las 10:00 y las 13:00 horas, las restricciones comenzarán varias horas antes para permitir la preparación y celebración del evento.
Guaguas afectadas por los cortes
Los cambios también alcanzarán al transporte público. Las líneas 909, 910, 921, 945, 946 y 947 modificarán sus recorridos entre las 08:00 y las 15:00 horas, según el aviso publicado por Titsa para este domingo.
Las guaguas que salgan desde el Intercambiador circularán por la calle Vicente Álvarez Pedreira y la avenida de la Constitución antes de entrar en el recinto portuario junto al Auditorio de Tenerife.
Desde allí continuarán por el interior del puerto hasta salir por Muelle Norte, punto en el que recuperarán sus itinerarios habituales.
En sentido contrario, los vehículos entrarán al recinto portuario por Muelle Norte, saldrán junto al Auditorio y continuarán posteriormente hacia el Intercambiador.
No se efectuarán paradas durante el recorrido por el interior del muelle.
Además, quedarán temporalmente fuera de servicio las paradas de Hacienda, Estación Marítima, Edificio Múltiples I, avenida de Anaga, plaza de España y plaza de Europa. Titsa identifica concretamente las paradas afectadas con los números 9314, 9316, 9317, 9346, 9167, 9168, 9347 y 9210.
Qué habrá en la avenida Francisco La Roche
Una vez cerrada al tráfico, la avenida acogerá entre las 10:00 y las 13:00 horas distintas actividades destinadas a fomentar formas de desplazamiento más sostenibles.
El programa incluye un circuito de bicicletas, minigolf, un hinchable de hockey y un espacio dedicado al pickleball.
También se celebrarán dos talleres relacionados con los hábitos de movilidad y la reducción de la contaminación derivada de los desplazamientos.
Otro de los espacios estará dedicado al transporte público. La avenida acogerá una exposición de guaguas, entre ellas uno de los vehículos de dos pisos del Cabildo de Tenerife y otras dos unidades del servicio urbano de Santa Cruz.
Los asistentes podrán conocer algunas de las novedades tecnológicas incorporadas a los vehículos.
Además, habrá un triciclo para adultos pensado especialmente para que personas mayores o con problemas de movilidad puedan realizar un circuito por la avenida.
El Día sin Coche será la última actividad de la programación desarrollada durante esta semana. El Ayuntamiento ha organizado previamente visitas a la Sala de Movilidad, los talleres del tranvía y las instalaciones de Titsa, además de jornadas sobre seguridad vial y sistemas inteligentes de transporte.