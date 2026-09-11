Nuevos cortes nocturnos en Santa Cruz de Tenerife por las obras de Benito Pérez Armas: qué días, en qué horarios y cómo te afectará

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos, continúa con los trabajos de reasfaltado y renovación de la infraestructura viaria de la Avenida Benito Pérez Armas, una actuación que cuenta con una inversión municipal de 494.000 euros y que se desarrolla en el marco del plan “Impulso Urbano”.
Una vez completadas las actuaciones previstas en la calzada ascendente, los trabajos avanzan ahora en el sentido descendente de esta importante arteria de la capital, con el objetivo de completar de manera progresiva la renovación integral de la vía y mejorar tanto el estado de la calzada como las condiciones de seguridad y comodidad para conductores y peatones.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “los trabajos en Benito Pérez Armas avanzan según la planificación prevista y nos permiten continuar mejorando una vía fundamental para la movilidad de la ciudad. Estamos actuando de manera progresiva para renovar la calzada y mejorar la seguridad vial, procurando al mismo tiempo minimizar las molestias para residentes, comerciantes y conductores”.
Bermúdez señaló que “esta actuación forma parte del esfuerzo inversor que está realizando el Ayuntamiento para mejorar las vías públicas de los diferentes distritos, con intervenciones que contribuyen a disponer de una ciudad más accesible, segura y funcional, y lo hacemos con el programa Impulso Urbano, que nos va a permitir invertir más de 100 millones en los espacios públicos de Santa Cruz hasta 2030”.
Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó que “una vez finalizados los trabajos correspondientes al sentido ascendente, las obras se trasladan ahora a la calzada descendente, manteniendo la planificación y el horario nocturno para reducir al máximo posible la afección sobre el tráfico y la actividad diaria de la zona”.
Tarife recordó que “los trabajos se desarrollan de domingo a jueves, entre las 20:00 y las 06:00 horas, y contemplan el corte temporal de la calzada afectada y la supresión del aparcamiento en los tramos en los que se esté interviniendo”.
La tercera fase de la actuación, correspondiente al sentido descendente, comprende el tramo situado entre la Avenida Islas Canarias y la calle Pío Baroja. Posteriormente, los trabajos continuarán con la cuarta y última fase, que se desarrollará entre la calle Pío Baroja y la Avenida Reyes Católicos, completando así la intervención prevista en la Avenida Benito Pérez Armas.
Durante el desarrollo de estas actuaciones, el área de Movilidad mantiene coordinados los desvíos alternativos y la señalización necesaria para garantizar la circulación por las vías adyacentes. Entre las principales alternativas se encuentran la Avenida de Bélgica y la Avenida Reyes Católicos, además de los cruces a media calzada habilitados en puntos estratégicos.
El Ayuntamiento recuerda a conductores y residentes la importancia de respetar la señalización provisional y las indicaciones establecidas durante la ejecución de los trabajos, especialmente durante el horario nocturno en el que se desarrollan las obras.
La actuación permitirá completar la renovación de un eje viario de especial importancia para la movilidad de Santa Cruz de Tenerife, mejorando las condiciones de la calzada y contribuyendo a disponer de unas vías públicas más modernas, seguras y funcionales.