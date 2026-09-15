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Lo cita para hacer una mudanza en Los Realejos, lo apalea hasta dejarlo sin sentido y le roba el coche

La víctima, que conocía al agresor desde hacía pocos días, sufrió fracturas de mandíbula y cervical y tuvo que ser operada
Agentes de la Policía Nacional trasladan al detenido como presunto autor del robo con violencia cometido en Los Realejos
Agentes de la Policía Nacional trasladan al detenido como presunto autor del robo con violencia cometido en Los Realejos. | Policía Nacional
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La Policía Nacional ha detenido en La Orotava a un hombre como presunto autor de un robo con violencia en Los Realejos. La víctima perdió el conocimiento tras sufrir varios golpes y acabó con una fractura de mandíbula y otra cervical que requirieron intervención quirúrgica.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto en la zona de El Lance, según ha informado este martes, 15 de septiembre, la Policía Nacional. El detenido fue posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.

La víctima se había desplazado hasta este punto de Los Realejos acompañada de un hombre al que conocía desde hacía pocos días. La intención inicial era realizar una mudanza de muebles.

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Perdió el conocimiento tras la agresión

Según el relato recogido durante la investigación, en un momento determinado la víctima sufrió una agresión que le hizo perder el conocimiento.

Cuando recuperó la consciencia, comprobó que el individuo que lo acompañaba había abandonado el lugar. También descubrió que su vehículo, que estaba estacionado en las proximidades, había desaparecido.

La agresión provocó lesiones de consideración y obligó a trasladar a la víctima para recibir asistencia médica.

El parte facultativo incorporado a la investigación recoge una fractura de mandíbula y una fractura cervical, además de un hematoma en el lado izquierdo de la cara. Las fracturas requirieron una intervención quirúrgica, según la información facilitada por la Policía Nacional.

La víctima fue recuperando la memoria

El perjudicado explicó posteriormente a los investigadores que no pudo precisar inicialmente cómo se habían producido los golpes debido a la pérdida de conocimiento.

A medida que fue recuperando la memoria, señaló al hombre que lo acompañaba como presunto responsable de la agresión. También manifestó que habría recibido varios golpes, una circunstancia que relacionó con la gravedad de las lesiones sufridas.

A partir de estas declaraciones y de las gestiones practicadas, los investigadores lograron identificar al sospechoso y determinar su presunta vinculación con los hechos.

Los agentes organizaron entonces un dispositivo policial que terminó con la detención del hombre en su domicilio, situado en el municipio de La Orotava.

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