Santa Cruz de Tenerife será capital gastronómica: 6 restaurantes que explican por qué

Santa Cruz de Tenerife ha sido elegida esta misma semana capital Española de la Gastronomía 2027, tomando así el relevo de Jerez de la Frontera, según anunciaron el alcalde de la ciudad José Manuel Bermúdez, y la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez. Este reconocimiento permitirá a la capital tinerfeña consolidarse con destino gastronómico de referencia, gracias a su producto local y su talento culinario en su estrategia de promoción turística.
Aprovecho este reconocimiento para recomendar seis restaurantes, ubicados en la capital, que para mi se han convertido ya en referentes gastronómicos y además algunos con la solera de años. Como en todo listado son todos lo que están, pero no están todos lo que son. Pero ya habrá tiempo en 2027 para continuar con las reseñas de otros tantos.
Uno de ellos es la taberna Ramón, en la Rambla de Santa Cruz 56, frente a la plaza de Toros, que abrió en 1992, y sigue acogiendo colas a diario, así que hay que reservar. Al frente está Ramón León Chinea, un gomero de Vallehermoso, y su hijo Jonay. Lo mejor son los platos de cuchara, como la ropa vieja.
Otro infalible es el restaurante el Líbano de Ali Mahmoud Mohsen, quien abrió en el año 1979, hace casi cinco décadas, en la calle Santiago Cuadrado número 36 de Santa Cruz, y que ha sabido adaptar al gusto de los clientes la comida de su país. El comensal no puede dejar de probar el kipe naye, que no es otra cosa que carne cruda con trigo y especies libanesas, acompañado de cebolla y rábano.
San Sebastián 57, del chef Alberto González Margallo, cántabro de nacimiento y canario de adopción, fusiona estas dos tierras en una cocina con un toque muy personal. El restaurante está ubicado en la misma avenida que le da nombre y muy cerca del mercado Nuestra Señora de África, la Recova. Aquí se puede degustar un cherne, capturado en el litoral canario, a la bilbaina, por ejemplo.
El Aguarde, en la calle Costa y Grijalba, número 21 de Santa Cruz, es de los restaurantes donde se aconseja pedir platos para compartir y dejarse aconsejar por el chef y propietario Francisco Javier González-Haba, que prepara una cocina de temporada con los mejores ingredientes. Nadie se va de allí sin pedir la tortilla de papas, que tiene su secreto que no desvela, y se sirve individualizada. Nadie se ha arrepentido.
Al restaurante Nielsen se va disfrutar de manera distendida. Allí siempre nos recibe su chef, Danny Nielsen, quien fusiona la tradición nórdica con ingredientes locales, frescos y de temporada. Nacido en Dinamarca y formado en los restaurantes más reputados de Europa mantiene un carta variada que busca la excelencia. Entre los platos que borda en el restaurante en el callejón del Combate 9, destaca uno, previa reserva, que es el solomillo Wellingon, que ahora también prepara con carne de caza. Todo un lujo en el centro de Santa Cruz.
Pedro Nel Restrepo y Viviana Sarriá están al frente del restaurante Etéreo, en la calle San Antonio 63, otro de los puntos gastronómicos de la ciudad. Ubicado en el Toscal, próximo a varios hoteles, fusiona los sabores de su país, Colombia, con el producto local canario, con una propuesta que trasciende fronteras. Las carnes, con diferentes maduraciones y procedencias, que están a la vista en sus correspondientes cámaras, son uno de los atractivos de este restaurante.
“La candidatura santacrucera, presentada bajo el lema Santa Cruz de Tenerife, cruce de sabores, ha destacado por su originalidad, su coherencia estratégica y su capacidad para convertir la gastronomía en un relato de ciudad” explicó Carmen Pérez, quien añadió que “uno de los elementos diferenciales ha sido el diseño del dossier, concebido como un recetario”.