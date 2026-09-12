Vecinos y colectivos de El Médano chocan por el futuro del carril bici en el litoral

La ejecución del carril bici de El Médano ha abierto un frente de tensión en Granadilla de Abona que combina manifestaciones a favor y en contra en cuestión de semanas, un choque que suma un nuevo integrante a la conversación, tras la irrupción de un movimiento vecinal que reclama un corredor ciclista que conecte los núcleos del litoral.
El colectivo Granadilla por la Bici defendió ante DIARIO DE AVISOS la compatibilidad entre las necesidades de los residentes. Este movimiento vecinal de base, que se manifestó el pasado domingo, no entra a valorar las intervenciones urbanas dentro de los cascos —como el propio carril de El Médano— y concentra toda su demanda en un corredor verde de aproximadamente seis kilómetros a lo largo de la carretera TF-643, que uniría El Médano, La Tejita y Los Abrigos, con espacio para bicicletas, patines, caminar o correr.
El argumento central que fundamenta la actuación es que “no eliminaría ni una sola plaza de aparcamiento”, al discurrir entre núcleos de población y no por el interior de los cascos urbanos. “Cada trayecto en bicicleta libera presión sobre las zonas más congestionadas”, explicó su portavoz Javier Eköoké. Para llevar más allá sus reclamaciones, el colectivo marchará en bicicletas por dicho corredor el primer domingo de cada mes.
El Consejo de Barrios de El Médano impulsó en mayo una manifestación pidiendo la paralización de la obra. Esta reunió a un centenar de personas en contra de la ubicación, el trazado y la eliminación de plazas de aparcamiento adyacentes al carril bici.
Según Mariely Casanova, presidenta del órgano de participación ciudadana, la queja de fondo es la pérdida de estacionamiento en una localidad que “arrastra desde hace años un déficit crónico”, agravado por la alta afluencia turística. Sobre el proyecto de Los Abrigos, que considera un debate distinto, aclaró que “nadie está en contra”; sin embargo, a su juicio, ese corredor funciona, en la práctica, como una “vía de escape del Ayuntamiento local para rebajar la presión del conflicto en El Médano”
Los Abrigos-El Médano, sin plazos
El concejal de Obras Públicas, Marcos Antonio Rodríguez Santana (PP), adelantó que el proyecto para unir el litoral granadillero, en concreto Los Abrigos con El Médano, se encuentra en fase de redacción, impulsado en conjunto con Turismo del Cabildo, además de que el proyecto básico está a punto de ser trasladado.
Su financiación combinaría fondos municipales y del Cabildo, si bien la ejecución dependerá del desenlace de las expropiaciones forzosas pendientes. El tramo conectaría con el carril bici ya construido en El Médano, que finaliza en la calle Galván Bello, prolongándose hasta la calle Tenerife y enlazando después con el corredor hacia el otro núcleo costero granadillero. El edil aclaró que no se prevé que este corredor vea la luz dentro del actual mandato.