El Médano ya tiene programa para sus fiestas: estas son las fechas clave

El Médano se prepara para celebrar sus fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes de Roja con un programa que comenzará este viernes, 11 de septiembre, y tendrá en la XIX Romería Barquera, prevista para el domingo 20, uno de sus principales actos.
Las celebraciones se prolongarán hasta el jueves 24 de septiembre, día de la patrona, e incluirán música, galas, actividades infantiles, actos religiosos, verbenas y propuestas para jóvenes y mayores.
El programa arrancará este viernes con la XXI Ruta Nocturna al Ere del Hermano Pedro. El sábado 12 llegará el Tenderete Barquero, previsto a partir de las 20.00 horas, con Viñático, Ixemad, la Parranda de Aldea Blanca, Fernandito y Los Ideales.
El domingo 13 será el turno de la fiesta joven D’ Lokos Latino, mientras que el martes 15 se celebrará la fiesta dedicada a los mayores, con Fernando Martín, Son Canarias y El Fernan.
Galas y fiesta de los años 80
Las galas para elegir a las reinas de las fiestas se repartirán entre el miércoles 16 y el jueves 17 de septiembre, con las categorías infantil y adulta.
El viernes 18, a partir de las 22.00 horas, El Médano viajará musicalmente hasta los años 80 con una fiesta que contará con Puretas Party, Ni un Pelo de Tonto, DJ Puretas Party y Los Vándalos.
La mañana del sábado 19 estará reservada para los más pequeños. Ese mismo día, a las 20.30 horas, tendrá lugar la celebración religiosa en honor a Nuestra Señora de las Mercedes de Roja, seguida de la procesión con la imagen y el acompañamiento de la Sociedad Cultural José Reyes Martín.
La jornada incluirá también una exhibición de fuegos artificiales y concluirá con una verbena protagonizada por Grupo La Calle y Joven Sensación.
La XIX Romería Barquera, el 20 de septiembre
Uno de los días centrales llegará el domingo 20 de septiembre con la celebración de la XIX Romería Barquera de El Médano.
El programa contempla una misa y una ofrenda solidaria a la Virgen cuyos productos serán destinados a Cáritas. Posteriormente tendrá lugar la romería, con la participación de los Bailarines de El Hierro, la Fanfarria del Puerto de la Cruz y diferentes agrupaciones folclóricas.
La celebración culminará con la embarcación de la imagen y su tradicional recorrido por la bahía de El Médano.
La programación consultada sitúa la misa a las 11.00 horas y el paseo marítimo de la imagen alrededor de las 12.30 horas.
Después llegará un gran baile con Dorada Band, Sonora Olimpia, Malibu Band, Maquinaria Band y Tropin.
El 24 de septiembre, día de la patrona
Las fiestas alcanzarán otra de sus jornadas destacadas el jueves 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de las Mercedes de Roja.
A partir de las 20.30 horas está prevista la misa solemne y, posteriormente, la Procesión de las Velas. La programación facilitada concluye esa noche con una chocolatada.
De esta forma, El Médano concentrará durante casi dos semanas buena parte de su agenda festiva de septiembre, con la tradición marinera de la Romería Barquera como uno de sus principales puntos de encuentro.