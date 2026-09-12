La temeraria fuga de un conductor en Canarias sin carné ni seguro que acabó con un policía herido

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un conductor que se dio a la fuga en un control policial preventivo en el barrio de San José, tras casi atropellar a varios agentes e iniciar una persecución a gran velocidad por la autovía GC-1 hasta el municipio de Telde.
Los hechos se desencadenaron durante la tarde del viernes, 11 de septiembre, en el Paseo de San José. Agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo-Unidad Especial (GOIA-UE) y de la Unidad de Distrito de la Policía Local realizaban un dispositivo de verificación de vehículos debidamente señalizado cuando dieron el alto a un turismo Toyota Corolla de color blanco.
El conductor ignoró las indicaciones policiales y realizó una maniobra brusca para esquivar el control, poniendo en riesgo la integridad física de los agentes que participaban en el operativo.
Persecución por la autovía GC-1 hasta Telde
Tras esquivar el dispositivo, el sospechoso se incorporó a la autovía GC-1 en sentido sur a gran velocidad. A pesar de que las patrullas activaron las señales acústicas y luminosas para ordenarle el alto, el individuo continuó la marcha realizando maniobras temerarias y poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía.
La fuga concluyó cuando el vehículo tomó la salida hacia Salinetas, en el término municipal de Telde, y se adentró en una zona de tierra. En ese punto, el conductor abandonó el coche e intentó escapar a pie.
Los efectivos policiales alcanzaron al huido a los pocos metros, procediendo a su arresto tras oponer este resistencia activa. Durante el forcejeo, uno de los agentes resultó lesionado.
Conducía con el carné suspendido por un juez y sin seguro
Al cotejar la documentación de la persona arrestada, las fuerzas de seguridad comprobaron que tenía en vigor una suspensión temporal del permiso de conducir por resolución judicial. Asimismo, el vehículo carecía del seguro obligatorio, por lo que fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal.
La Policía Local instruyó las correspondientes diligencias y entregó al detenido en dependencias de la Policía Nacional. Se le imputan presuntos delitos contra la seguridad vial —por conducción temeraria y por conducir con el permiso suspendido por un juez— y un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad.