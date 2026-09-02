La Guardia Civil lo confirma: detenido un atracador en Canarias al que una víctima descubrió su rostro de un tirón

La Guardia Civil ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre como presunto autor de dos atracos con violencia e intimidación cometidos en establecimientos de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes. Durante uno de los robos, una trabajadora consiguió arrancarle la prenda con la que ocultaba su rostro, un detalle que resultó clave para la investigación.
El primer atraco se produjo en un supermercado de Vecindario, donde el sospechoso entró armado con un cuchillo de grandes dimensiones y exigió a los empleados que entregaran la recaudación.
Durante el robo se produjo un forcejeo con una de las trabajadoras. La empleada consiguió quitarle la prenda que utilizaba para ocultar su rostro, lo que permitió a los investigadores obtener información relevante para avanzar en su identificación.
El presunto atracador consiguió hacerse con una cantidad de dinero en efectivo y huyó del establecimiento.
Otro atraco en Agüimes
Posteriormente, se produjo un segundo robo con violencia e intimidación en Agüimes. En esta ocasión, el sospechoso irrumpió en otro establecimiento portando dos cuchillos de grandes dimensiones.
El hombre habría amenazado directamente a los trabajadores para hacerse con el dinero de la caja registradora antes de abandonar el local.
Las Áreas de Investigación de Vecindario y Agüimes relacionaron ambos hechos por las similitudes existentes entre los dos atracos.
Los agentes analizaron el modus operandi, las armas empleadas, las características físicas aportadas por los testigos y las imágenes de los sistemas de videovigilancia.
Detenido en Las Palmas de Gran Canaria
Las pesquisas permitieron determinar que los dos atracos habían sido cometidos presuntamente por la misma persona y obtener indicios para avanzar en su identificación y localización.
La Guardia Civil estableció entonces un dispositivo que permitió detener al sospechoso en Las Palmas de Gran Canaria.
El arrestado fue trasladado posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil de Vecindario, donde continuaron las diligencias policiales.
Una vez finalizadas las actuaciones, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente. El juzgado decretó su ingreso en prisión provisional por la gravedad de los hechos investigados y los indicios obtenidos durante la investigación.
Las diligencias fueron remitidas a los órganos judiciales competentes de San Bartolomé de Tirajana y Telde, donde continúan las actuaciones bajo la dirección de la autoridad judicial.