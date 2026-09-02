La Laguna reúne comercio, gastronomía y ocio familiar en una nueva Feria de Saldos: dónde y cuándo

El Parque de Las Mantecas acogerá el próximo sábado, 12 de septiembre, una nueva edición de la Feria de Saldos, una jornada que reunirá comercio, gastronomía y ocio familiar con el objetivo de acercar la oferta de los establecimientos de La Cuesta a la ciudadanía y favorecer la actividad comercial de la zona.
La iniciativa se desarrollará entre las 11:00 y las 19:30 horas y contará con 15 stands comerciales, además de food trucks y diferentes espacios destinados a las actividades infantiles, la animación y el descanso. La propuesta busca ofrecer oportunidades de compra a buenos precios y, al mismo tiempo, convertir el parque en un punto de encuentro para disfrutar durante toda la jornada.
La concejal de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, Estefanía Díaz, destaca que “desde el área de Comercio apoyamos este tipo de iniciativas porque nos permiten dinamizar las distintas zonas comerciales del municipio y acercar a la ciudadanía la enorme variedad que ofrece nuestro tejido empresarial. Queremos seguir estando al lado de nuestros pequeños y medianos comercios y contribuir a generar actividad en nuestros pueblos y barrios”.
Díaz añade que “esta feria supone una buena oportunidad para adquirir productos a precios atractivos, pero también para conocer establecimientos que tenemos muy cerca y descubrir todo lo que pueden ofrecernos”. La concejal recuerda que “cuando compramos en el comercio local estamos apoyando a nuestras pymes, contribuyendo a mantener y generar empleo y haciendo que la actividad económica permanezca en nuestro municipio”.
La consejera insular de Comercio, Krysten Martín, pone en valor la importancia de “seguir sumando esfuerzos entre las administraciones públicas y las entidades empresariales para fortalecer nuestras zonas comerciales”. En este sentido, destaca que “acciones como esta ayudan a dar visibilidad al pequeño comercio, generan nuevos flujos de visitantes y contribuyen a que la ciudadanía conozca la diversidad y calidad de la oferta que tiene a su alcance”.
Por su parte, el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir, señala que “las acciones de dinamización constituyen una herramienta muy valiosa para acercar los negocios a nuevos públicos y generar oportunidades de venta”. Moujir destaca asimismo la importancia de acompañar al pequeño y mediano comercio con iniciativas que incrementen su visibilidad y refuercen su presencia en las zonas comerciales.
El presidente de La Laguna Zona Comercial (LLZC), Iván Pérez, agradece el respaldo institucional a la iniciativa y subraya que “hemos querido plantear una jornada que vaya más allá de las compras, incorporando actividades capaces de atraer a las familias y animarlas a pasar el día en Las Mantecas”. Pérez considera que esta combinación “favorece la afluencia de público y permite que muchas personas conozcan establecimientos y productos que quizá no conocían previamente”.
La programación contará con numerosas propuestas dirigidas especialmente al público familiar, entre ellas ping-pong, parchís gigante, tiro con arco, portería y basket hinchables, castillo hinchable, pintacaras y talleres de manualidades. También habrá cuentacuentos, una sesión de DJ familiar, música en directo y el espectáculo infantil de Las Guerreras K-Pop.
La oferta se completará con food trucks y zonas de descanso con mesas de pícnic, configurando un espacio en el que las compras convivirán durante todo el día con la gastronomía y el ocio.
La Feria de Saldos da continuidad a las acciones de dinamización desarrolladas en Las Mantecas y refuerza la colaboración entre las administraciones y las entidades representativas del sector para apoyar al comercio de proximidad, acercarlo a nuevos públicos y contribuir a mantener la actividad económica en las diferentes zonas comerciales de La Laguna.