Mario Bakes y Zulay se colocan entre las 50 mejores panaderías de España

Las panaderías Mario Bakes y Zulay han obtenido la Estrella Dir Informática de la Panadería española, una distinción que las coloca entre los 50 Panaderías Top de España,
Ambas panaderías fueron seleccionadas para la final celebrada este domingo y lunes en el Bilbao Bakery Forum, que organiza Panàtica y Pan de Calidad, una iniciativa que reconoce la excelencia, el talento y el compromiso de los profesionales que dignifican el oficio de la panadería artesana de nuestro país.
La panadería Zulay es la segunda vez que recibe este reconocimiento, mientras que Mario Bakes es la primera vez que se presenta a este concurso.
Zulay cuenta con establecimientos en Fuencaliente, Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, estos tres en la Isla Bonita, y en La Laguna.
El obrador de Mario Bakes, está ubicado en La Alacena de la Bodeguit, en Santa Úrsula, donde se vende al público y además surte a sus negocios de restauración El Calderito de la Abuela, La Tasquita de Enfrente y Donde Mario.
También la panadería Pastelería Pulido, ubicada en la Vega de San Mateo, en la isla de Gran Canaria, se ha integrado en la lista de las 50 mejores panaderías de España.
Este premio le coloca en primera línea para disputar la gran final del Concurso Nacional 50 Panaderos TOP de España, que tendrá lugar los días 13 y 14 de septiembre en el Bilbao Bakery Forum, que organiza Panàtic y Pan de Calidad, una iniciativa que reconoce la excelencia, el talento, y el compromiso de los profesionales que dignifican el oficio de la Aam