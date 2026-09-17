La mejor sal de Canarias se decide en Lanzarote entre 12 producciones

Un total de 12 sales marinas de Canarias compiten en Lanzarote para conseguir el reconocimiento a la Mejor Sal Marina de Canarias 2026. El Islote de Fermina acoge la octava edición del Concurso Oficial Agrocanarias, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).
Las producciones participantes proceden de seis salinas en explotación: tres de Gran Canaria y una de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, respectivamente. Un panel de especialistas evaluará las muestras mediante cata ciega, sin conocer qué marca está valorando.
El concurso contempla grandes medallas de oro y medallas de oro y plata, además de tres reconocimientos especiales: Mejor Sal Marina de Canarias, Mejor Sal Marina Ecológica de Canarias y Mejor Innovación, Imagen y Presentación 2026. Las bases oficiales confirman que las muestras se valoran mediante cata ciega y que la máxima distinción corresponde a la producción con mayor puntuación.
De seis salinas salen las 12 producciones
Canarias mantiene actualmente seis salinas en explotación, según los datos facilitados por el Gobierno regional para el certamen. Entre todas ocupan 309.000 metros cuadrados, de los que 177.714 corresponden a superficie efectiva de producción.
Lanzarote concentra el 56% de esa superficie productiva, seguida de La Palma, con el 21%; Gran Canaria, con el 18%, y Fuerteventura, con el 5%.
La producción conjunta ronda las 2.700 toneladas de sal marina al año. La sal gruesa marina tradicional constituye el principal producto de las explotaciones, aunque también elaboran flor de sal, sal fina, escamas, sal húmeda, piedra de sal y productos destinados a usos no alimentarios.
La extracción salinera en Canarias mantiene un marcado carácter artesanal y buena parte de la actividad se orienta además hacia productos de valor añadido y a la recuperación del patrimonio y la experiencia turística, según recoge la estrategia de Economía Azul del Gobierno canario.
Así se elegirá la mejor sal marina de Canarias
Antes de comenzar el concurso se celebró una jornada de unificación de criterios técnicos para homogeneizar las valoraciones del panel de cata.
Los especialistas analizarán las 12 muestras sin conocer su procedencia. Las bases establecen dos grandes categorías: sal marina virgen y flor de sal. Para obtener medalla, las producciones deben alcanzar los porcentajes mínimos establecidos en la ficha de valoración.
La sal que consiga la puntuación más elevada de toda la competición podrá recibir la distinción de Mejor Sal Marina Agrocanarias 2026.
También se reconocerá la mejor producción ecológica entre las inscritas en el registro correspondiente, siempre que alcance al menos el 70% de la puntuación prevista. Una tercera distinción premiará la innovación, imagen y presentación de los productos.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, destacó durante la inauguración que las salinas canarias producen mediante procedimientos “artesanales y sostenibles” y están estrechamente vinculadas al territorio y a espacios de valor ambiental.
La anterior mejor sal de Canarias salió de Fuerteventura
El Concurso Oficial de Sal Marina Agrocanarias tiene carácter bienal. En la anterior edición, celebrada en 2024, la Flor de Sal de Salinas del Carmen, en Fuerteventura, fue elegida Mejor Sal Marina de Canarias y consiguió también la distinción a la Mejor Sal Ecológica.
Aquella edición contó igualmente con 12 producciones y terminó con ocho sales galardonadas.
Además de su actividad productiva, las seis salinas canarias desarrollan iniciativas vinculadas al turismo, la gastronomía y la divulgación. Cinco cuentan con visitas, talleres o experiencias y tienda propia, mientras algunas incorporan restaurantes, cafeterías o espacios museísticos.
El Gobierno de Canarias pretende que el certamen sirva tanto para reconocer la calidad del producto como para mejorar su conocimiento entre los consumidores y reforzar las posibilidades comerciales de un sector ligado también al paisaje y al patrimonio de las Islas.