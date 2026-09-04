Así será el nuevo aparcamiento de Santa Cruz con 125 plazas junto al centro de salud

Santa Cruz de Tenerife ha comenzado las obras del nuevo aparcamiento junto al centro de salud de Príncipes de España, una actuación que permitirá disponer de 125 plazas de estacionamiento en un recinto asfaltado, iluminado y completamente organizado. El proyecto cuenta con una inversión aproximada de 375.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.
El Ayuntamiento ejecuta los trabajos dentro del programa Impulso Urbano, con el objetivo de mejorar un espacio que actualmente carece de alumbrado público, señalización de las plazas y una circulación interior ordenada.
Así será el nuevo aparcamiento de Santa Cruz
El aparcamiento se distribuye en dos plataformas diferenciadas. La superior ocupa 1.872 metros cuadrados, mientras que la inferior alcanza los 1.363 metros cuadrados.
Ambas estarán conectadas mediante una vía interior que permitirá ordenar los movimientos de los vehículos y mejorar el acceso al recinto.
El proyecto contempla además la delimitación de todas las plazas de estacionamiento, que actualmente no cuentan con una distribución definida.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, asegura que la actuación responde a una necesidad planteada por los usuarios de la zona.
Según explica, los trabajos permitirán recuperar un espacio que hasta ahora presentaba deficiencias de “organización, iluminación y accesibilidad”.
Bermúdez destaca también que la mejora facilitará el día a día de vecinos y personas que acuden al centro de salud situado junto al aparcamiento.
El aparcamiento contará con 125 plazas
Una vez finalizadas las obras, el recinto tendrá 125 plazas de aparcamiento.
Cuatro de ellas estarán reservadas para personas con movilidad reducida y se situarán en la zona más próxima a la entrada.
Estas plazas estarán señalizadas mediante pintura azul, el símbolo internacional de accesibilidad y la correspondiente señal vertical.
El Ayuntamiento también habilitará itinerarios peatonales accesibles desde estas plazas hasta los diferentes accesos del recinto.
El pavimento será sólido, llano, antideslizante y sin rebordes, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de personas en silla de ruedas, usuarios con carritos de bebé y personas con movilidad reducida.
Nueva iluminación junto al centro de salud
Otra de las principales mejoras será la instalación de luminarias fotovoltaicas.
El aparcamiento no dispone actualmente de alumbrado público, por lo que esta actuación permitirá mejorar la visibilidad y la seguridad durante las horas de menor luz.
El proyecto incluye también medidas de protección en el lateral que limita con la calle Maximino Acea Perdomo debido al desnivel existente en este punto.
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señala que la intervención permitirá ordenar la circulación interior y mejorar la funcionalidad general del espacio.
Las obras forman parte del plan Impulso Urbano, con el que el Ayuntamiento de Santa Cruz desarrolla actuaciones destinadas a renovar los espacios públicos de los barrios.
La planificación municipal incluye también la mejora de más de un centenar de calles hasta 2030.
Con esta intervención, el entorno de Príncipes de España dispondrá de un aparcamiento asfaltado, iluminado y accesible, con 125 plazas junto al centro de salud.