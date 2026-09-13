Una pelea en Santa Cruz de Tenerife termina con un joven de 22 años en el hospital

Un joven de 22 años ha resultado herido de carácter moderado durante una pelea en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 21.13 horas de este sábado, 12 de septiembre, en la calle Zafiro, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El afectado tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Trasladado al hospital tras la pelea en Santa Cruz de Tenerife
Según detalla el 112 Canarias, la sala operativa recibió una alerta en la que se comunicaba que se estaba produciendo una reyerta en la vía pública en la citada calle.
Tras recibir el aviso y clasificar la llamada, el CECOES activó a los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local y Policía Nacional.
El coordinador sanitario del SUC asignó una ambulancia de soporte vital básico para atender al afectado.
A su llegada, el personal sanitario asistió a un hombre de 22 años que presentaba heridas de carácter moderado. Tras recibir una primera atención en el lugar, fue evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Policía Local y Policía Nacional intervienen en el incidente
Los servicios de seguridad activados por el 112 fueron la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y la Policía Nacional, que realizaron las diligencias correspondientes.