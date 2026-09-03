Tres películas luchan por llevar a España a los Oscar: dónde verlas

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, han sido las tres películas seleccionadas para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 99, en la categoría de Mejor Película Internacional.
El próximo 16 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood, según ha adelantado el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite.
La actriz Miriam Garlo, la primera actriz sorda en alzarse con un Premio Goya en la pasada edición de los premios, ha sido la encargada de anunciar las tres películas preseleccionadas, acompañados por Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.
Las tres candidatas llegan a esta última fase en situaciones diferentes. Mientras una todavía no se ha estrenado en España, otra continúa en las salas de cine y la tercera ya puede verse en una plataforma de streaming.
‘Los domingos’
La película de Alauda Ruiz de Azúa es la única de las tres que actualmente puede verse desde casa en España. Los domingos está disponible en Movistar Plus+, donde se estrenó el pasado 27 de febrero.
La película consiguió cinco Premios Goya en la última edición, entre ellos los de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion.
La historia sigue a una joven que se plantea ingresar en un convento de clausura y el conflicto que esta decisión genera en su entorno familiar.
‘El ser querido’
La película de Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, llegó a las salas españolas el 26 de agosto y continúa en cartelera. En Tenerife, por ejemplo, figura entre las películas de varios cines, con sesiones programadas durante los próximos días.
La cinta cuenta la historia de Esteban Martínez, un director de cine que regresa a España y ofrece un papel a su hija Emilia en su nuevo proyecto. El rodaje reabre una relación familiar marcada por años de distanciamiento.
Después de su paso por las salas, El ser querido llegará en exclusiva a Movistar Plus+ en España, según ha confirmado la propia plataforma.
‘La bola negra’
La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi es la que más tendrá que esperar el espectador español.
La bola negra llegará a los cines españoles el próximo 25 de septiembre, por lo que todavía no está disponible para su visionado comercial en España. Después de su paso por las salas, se podrá ver en exclusiva en Movistar Plus+.
La cinta toma como punto de partida una obra inacabada de Federico García Lorca y conecta las historias de tres hombres en diferentes épocas. Su reparto incluye a Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y Guitarricadelafuente, entre otros.
Los Javis llegan además a esta carrera después de conseguir el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes por la película.
Más información sobre ‘La bola negra’ en Movistar Plus+
Una de las tres representará a España
La Academia de Cine ha seleccionado estas tres películas entre las producciones españolas que podían optar a representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional.
La decisión definitiva se conocerá el 16 de septiembre, después de una segunda votación de los académicos.
Por tanto, quienes quieran ponerse al día antes de conocer la elección tienen ahora tres opciones: ver ‘Los domingos’ en Movistar Plus+, acudir al cine para ‘El ser querido’ o esperar al estreno de ‘La bola negra’ el 25 de septiembre.