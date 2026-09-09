Persecución en Santa Cruz de Tenerife: sin carné, positivo en alcohol y dos patrullas dañadas

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvo la pasada madrugada a dos hombres de 19 y 31 años después de una persecución por varias calles de la capital en la que, según el cuerpo municipal, llegaron a circular de forma temeraria y a colisionar con vehículos policiales.
Los hechos comenzaron sobre las 00.50 horas de este miércoles en la avenida Marítima, cuando una patrulla detectó que una Citroën Berlingo circulaba con una luz trasera fundida. Al recibir el alto policial, el conductor aceleró y se dirigió hacia la avenida Francisco La Roche.
A partir de ese momento se inició una persecución que continuó por Ramblas de Santa Cruz, Carlos J.R. Hamilton, avenida Anaga y varias calles de Valleseco, antes de regresar de nuevo hacia el centro de la ciudad.
Bloqueados por tres vehículos policiales
La Policía Local movilizó refuerzos ante la conducción del vehículo y finalmente consiguió interceptarlo en el cruce de Ramblas de Santa Cruz con la avenida Francisco La Roche.
Tres vehículos policiales participaron en el bloqueo. Según la información facilitada por la Policía Local, los ocupantes intentaron continuar la huida y dos coches patrulla resultaron dañados durante la maniobra.
Los dos hombres se negaron después a abandonar el turismo y mantuvieron bloqueado el cierre interior. Los agentes tuvieron que fracturar los cristales para poder sacarlos del vehículo.
Ambos opusieron resistencia durante la detención y uno de ellos, según el relato policial, intentó abalanzarse sobre un agente mientras era atendido posteriormente en un centro de salud.
Positivo en alcohol y sin permiso de conducir
El conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia y, según la Policía Local, tampoco disponía del permiso necesario para conducir un turismo.
Los agentes comprobaron además que el vehículo carecía del Seguro Obligatorio de Automóviles y tenía caducada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
En el interior del coche encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas y pequeñas cantidades de hachís. Por este último hallazgo se levantó un acta por tenencia de sustancias estupefacientes.
La Policía Local instruyó diligencias por una posible conducción temeraria, además del resto de infracciones detectadas durante la intervención.
Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para quedar a disposición de la autoridad judicial. El vehículo terminó en el depósito municipal.