“Insalubridad y criminalidad” en un gran solar abandonado en Los Gladiolos, propiedad autonómica

Las comunidades de propietarios de la calle Prolongación de Albéniz, colindante con la calle Simón Bolívar, en el barrio santacrucero de Los Gladiolos, han presentado una denuncia ante Salud Pública del Gobierno de Canarias para exigir la intervención “urgente” en un gran solar abandonado en la zona. El terreno, propiedad autonómica, se ubica junto a varios bloques de viviendas, en el medio de dos centros educativos: el Poeta Viana y Los Gladiolos.
En la denuncia vecinal, registrada el pasado 30 de septiembre, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se indica que la parcela se ha convertido en un “vertedero clandestino”, donde la acumulación de basura y maleza ha propiciado la proliferación de grandes roedores.
La situación, dicen, se agrava durante las olas de calor, cuando la fermentación de los desperdicios genera olores fétidos que imposibilitan abrir las ventanas. Un escenario de insalubridad al que se suma el riesgo de incendios ante la acumulación de materiales combustibles en el solar, en el que aparte de que ya se han registrado conatos, también sirve de “lugar de ocultación y desguace de mercancías robadas, pues la vegetación sin mantener sirve de parapeto para actividades ilícitas”. No obstante, más allá del problema medioambiental y de salud pública, la zona se ha transformado en un “punto crítico de inseguridad”, pues dicho espacio se ha convertido en un lugar para indigentes que viven en condiciones deplorables, además de ser escenario habitual para el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, alegan los afectados.
Esta problemática, critican los vecinos, genera intranquilidad no solo para los residentes, sino también para los estudiantes que transitan por el entorno. Por ello, hacen hincapié en la inacción administrativa durante los últimos 40 años, donde las actuaciones de limpieza han sido “testimoniales”, limitándose al vallado del recinto sin aplicar soluciones de mantenimiento ni desinfección a largo plazo.
En este sentido, exigen a la Consejería de Sanidad y a los organismos competentes una actuación inmediata que contemple “una batida integral de limpieza y desinfección para erradicar las plagas y la acumulación de residuos, la poda total de la maleza y un refuerzo de la seguridad que garantice la tranquilidad de residentes y estudiantes”.
Además, los afectados advierten de que disponen de material audiovisual con intervenciones policiales en el lugar, que pondrán a disposición judicial “si las administraciones continúan sin ofrecer una respuesta satisfactoria a este foco insalubre”.
Petición
Por su parte, el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, expresó ayer que tanto en este solar de Los Gladiolos como en el de Cabo Llanos, cerca del Meridiano, el Ayuntamiento ya ha solicitado al Gobierno regional su limpieza y murado. “Nosotros legalmente no podemos actuar para limpiar solares privados o propiedad de otras administraciones publicas. Lo debe de hacer su propietario”, señaló Bermúdez.