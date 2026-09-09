El calor da una tregua en Canarias, salvo en dos islas: hasta 37 grados

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado este miércoles la situación por temperaturas máximas y la ha rebajado a prealerta en Gran Canaria y Fuerteventura, mientras que da por finalizado el episodio en el resto del Archipiélago.
La nueva declaración entra en vigor a partir de las 13.00 horas de este miércoles, 9 de septiembre, según la resolución emitida en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En Gran Canaria, la prealerta afecta a las cumbres y a las vertientes este, sur y oeste de la Isla. Emergencias prevé temperaturas que alcanzarán o superarán los 34 ºC en amplias zonas de la cuenca de Tejeda y en medianías y zonas bajas orientadas al sur y oeste.
De forma más localizada, especialmente en medianías y cumbres de la mitad sur, los termómetros podrían alcanzar los 37 ºC.
Fuerteventura también sigue en prealerta
La situación se mantiene igualmente en Fuerteventura, donde el calor afectará especialmente a la mitad sur de la Isla.
Según la Dirección General de Emergencias, se esperan temperaturas superiores a los 34 ºC en amplias zonas del interior, con valores que también podrían extenderse hasta sectores del litoral sureste. De forma mucho más puntual, podrían alcanzarse los 36 ºC.
El Gobierno de Canarias define el episodio como un periodo cálido “de características tropicales” y advierte de que existe elevada incertidumbre sobre su evolución.
Finaliza la prealerta en el resto de Canarias
La actualización supone una mejoría respecto a los últimos días, cuando la situación por altas temperaturas afectaba a más zonas del Archipiélago.
Emergencias da ahora por terminada la prealerta por calor en el resto de Canarias, al considerar que han finalizado las condiciones meteorológicas que justificaban mantenerla.
La Dirección General de Emergencias continuará siguiendo la evolución del episodio y las sucesivas actualizaciones de la predicción meteorológica.
La medida llega después de varios días de temperaturas elevadas en las Islas. El Gobierno de Canarias había mantenido desde el 7 de septiembre la alerta por temperaturas máximas en la mitad sur de Gran Canaria, mientras otras zonas permanecían en prealerta.