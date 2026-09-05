Prisión para el padre que montó junto a su hijo un punto de venta de drogas en Canarias

La Policía Nacional ha detenido a un padre y a un hijo acusados de vender drogas en una vivienda del barrio de La Garita, en el municipio grancanario de Telde, unos hechos por los que un juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional para el principal investigado, el vástago.
La investigación que ha permitido desmantelar este punto de venta de estupefacientes se inició tras recibirse numerosas quejas vecinales relacionadas con esta actividad.
Ha permitido intervenir 295,9 gramos de MDMA, 110,19 gramos de tusi, 13,20 gramos de cocaína, nueve pastillas de éxtasis, 216,3 gramos de polen de hachís y 25 gramos de marihuana, junto a 25,69 gramos de una sustancia pulverulenta de color amarillo pendiente de análisis, drogas cuyo valor en el mercado ilícito supera los 28.000 euros.
A los detenidos se les responsabiliza de delitos relacionados con el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según ha informado este sábado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Las pesquisas han acreditado diferentes operaciones supuestamente relacionadas con la venta de sustancias estupefacientes y comprobado la adquisición de cocaína por parte de varias personas que habían contactado con uno de los investigados.
Con los indicios obtenidos, se solicitó a la autoridad judicial la correspondiente autorización de entrada y registro en el domicilio investigado, que se llevó a cabo el 28 de agosto, día en el que, en su interior, fueron localizados los dos investigados y 9.894 euros en efectivo, las drogas intervenidas y dos básculas de precisión, numerosos envoltorios y bolsas destinados al fraccionamiento de las sustancias, utensilios con restos de droga y una batidora con restos de una sustancia de color rosa.