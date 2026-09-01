“Desaparición inquietante” en Tenerife: rescatan a una joven de 25 años en Anaga

Agentes de la Policía Nacional rescataron a una joven de 25 años desaparecida en el Macizo de Anaga, en Tenerife, después de que un familiar denunciara su desaparición el pasado jueves 20 de agosto. El dispositivo se activó como una desaparición inquietante ante la posibilidad de que su situación pudiera poner en riesgo su integridad.
La Policía Nacional inició de inmediato las labores de localización y activó los protocolos establecidos para estos casos. La coordinación con la Sala del 112 Canarias permitió determinar que la joven podría encontrarse en la zona de Anaga, aunque inicialmente no se conocía su ubicación exacta ni su estado de salud.
Ante esta situación, además de los agentes desplazados a la zona, se movilizó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para prestar asistencia sanitaria en caso de ser localizada.
La búsqueda se centró en la zona de Taganana y El Bailadero
El dispositivo comenzó en las inmediaciones del túnel de acceso a Taganana y en la zona de El Bailadero, dos puntos del Macizo de Anaga en los que las condiciones del terreno complicaron las labores de búsqueda.
La orografía escarpada, la niebla habitual en esta zona y la falta de luz dificultaron el avance de los efectivos. Los agentes fueron descartando diferentes posibles ubicaciones hasta centrar la búsqueda en un barranco.
Fue entonces cuando escucharon la voz de la joven entre la maleza. Los agentes consiguieron localizarla y acceder hasta el punto en el que se encontraba, de difícil acceso, junto a los sanitarios desplazados al lugar.
La joven presentaba un delicado estado de salud, por lo que recibió una primera valoración sanitaria en el propio barranco.
La joven salió del barranco por sus propios medios
Las condiciones del terreno también dificultaban la evacuación. La pendiente impedía un desplazamiento sencillo y obligaba a extremar las precauciones durante la salida.
Ante esta situación, los efectivos optaron por acompañar a la joven hasta la carretera por sus propios medios, en lugar de esperar la llegada de ayuda especializada para realizar el rescate.
Una vez fuera del barranco, la mujer recibió asistencia sanitaria y fue estabilizada antes de su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde continuó recibiendo atención médica.
La intervención permitió localizar a la joven después de varias horas de búsqueda en un entorno especialmente complejo por las características del terreno y las condiciones de visibilidad.