Un restaurante de Tenerife ayuda con la vuelta al cole: los niños comen gratis en septiembre

Un restaurante de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha durante septiembre una iniciativa dirigida a las familias coincidiendo con la vuelta al cole: por cada adulto que pida el menú diario, un niño de hasta 12 años puede comer gratis.
La propuesta ha sido difundida por Joana y Jonay, responsables del popular perfil @guachinchesmodernos, que visitaron el establecimiento y mostraron en vídeo cómo funciona la promoción.
“Aquí tu hijo puede comer gratis. Tú te pides el menú y tu hijo come gratis”, explica Joana al comienzo de la publicación.
La oferta está disponible de lunes a jueves durante el mes de septiembre en el Restaurante Maressia, situado en Vía Transversal, 1, Edificio Lanzateide, cerca del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Un menú por 12,50 euros y otro gratis para el niño
Según explican @guachinchesmodernos, el menú para adultos cuesta 12,50 euros e incluye primer plato, segundo plato, bebida y café. En el vídeo también señalan que los platos cambian cada día.
Durante su visita probaron, entre otras opciones, arroz amarillo y atún. “El arroz amarillo este está de locos”, comenta Jonay durante la grabación.
La promoción permite que un niño de hasta 12 años coma gratis por cada adulto que pida el menú.
El menú infantil mostrado por los autores de la publicación incluye fingers de pollo con papas, bebida y una bola de helado.
Los propios creadores remarcan una de las condiciones de la iniciativa: “Un adulto, un niño”, bromea Joana para dejar claro que la gratuidad no se aplica a varios menores por un solo menú de adulto.
“Hay que ayudarnos entre todos”
La iniciativa busca aliviar parte de los gastos que afrontan las familias durante septiembre, un mes especialmente marcado por el desembolso asociado al inicio del curso escolar.
Una trabajadora del establecimiento resume el propósito de la oferta con otra frase: “Hay que ayudarnos entre todos”.
De acuerdo con la información compartida por @guachinchesmodernos, la promoción estará disponible solo durante septiembre y el establecimiento abre de lunes a viernes de 7.00 a 17.00 horas, con cocina hasta las 16.00.