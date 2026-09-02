Rhode, la marca de Hailey Bieber, llega a Sephora España y estará disponible en Canarias

La marca de cosmética Rhode, fundada por Hailey Rhode Bieber y propiedad de e.l.f. Beauty, desembarcará en Sephora España, incluidas las Islas Canarias, dentro de su nueva expansión por Europa. La firma estará disponible tanto en establecimientos físicos como a través de la tienda online de la cadena de perfumerías.
El lanzamiento se producirá también en Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía. Rhode considera esta expansión una “etapa decisiva” para aumentar la disponibilidad de sus productos en tiendas físicas y reforzar su presencia internacional.
La llegada a Europa incluirá sus conocidas líneas de cuidado de la piel y colorete, además de las nuevas colecciones Pocket Bronze y Highlight Milk. Sephora también comercializará algunos productos exclusivos y recuperará varias referencias de edición limitada. Fundada en 2022 como firma especializada en skincare, Rhode ha ampliado desde entonces su catálogo hacia el maquillaje híbrido y fue adquirida por e.l.f. Beauty en 2025 por 1.000 millones de dólares.
@elsa.gervasi Por fin una marca top nos trata igual que al resto de España 👀 Rhode de Hailey Bieber llega a TODOS los Sephora, SÍ, incluyendo Canarias, el 30 de septiembre #rhode #haileybieber #sephora #sephoracanarias #canarias ♬ Pop. Sound to open the lid, stopper, cap (high) – MANURE SOUND
Rhode y su viralidad
Rhode es la firma de cosmética creada por Hailey Bieber que ha conseguido convertir una rutina de cuidado facial sencilla en uno de los fenómenos de belleza más reconocibles de los últimos años. La marca nació en 2022 con una propuesta basada en fórmulas centradas en la hidratación, el cuidado de la barrera cutánea y el uso de pocos productos.
Entre sus referencias más conocidas se encuentran Peptide Glazing Fluid, Glazing Milk y Peptide Lip Treatment, además de otros productos de cuidado facial y maquillaje. La firma apuesta por fórmulas y formatos fáciles de incorporar a la rutina diaria, con especial protagonismo de los péptidos y los productos hidratantes.
El éxito de Rhode también está ligado a su identidad visual y a la influencia de Hailey Bieber en redes sociales. Su estética minimalista y el conocido efecto de piel luminosa asociado a la marca han contribuido a convertir algunos de sus productos en auténticos fenómenos de consumo dentro de la industria de la belleza.