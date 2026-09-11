El ‘momentazo’ que la rapera tinerfeña Sara Socas no esperaba vivir en un supermercado: “¡Qué emoción!”

La rapera tinerfeña Sara Socas ha compartido en sus redes sociales una escena tan inesperada como especial para ella. La artista entró en un supermercado HiperDino vestida con una camiseta del CD Tenerife y terminó encontrándose con una sorpresa: por la megafonía del establecimiento estaba sonando uno de sus propios temas.
La canción era All Star, y la reacción de la cantante quedó recogida en vídeo. Al reconocer su música como parte del hilo musical del supermercado, Socas no pudo ocultar la sorpresa.
“Qué emoción”, exclama la rapera mirando a cámara mientras continúa escuchando el tema dentro del establecimiento.
El momento ha sido compartido por la propia artista en sus perfiles sociales y une además dos referencias muy reconocibles de las Islas: la camiseta del CD Tenerife y una cadena de supermercados con fuerte implantación en Canarias.
Sara Socas convirtió así una visita cotidiana al supermercado en una pequeña celebración al encontrarse, de manera inesperada, con su propia música sonando entre los pasillos.