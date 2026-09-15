educaciÓn

La ULL cancela el programa de movilidad con la Universidad de Morelos tras el asesinato de Claudia Tacoronte

La institución mantiene para el segundo cuatrimestre dos intercambios en México, ambos en otras universidades, y revisa su protocolo ante situaciones de riesgo
Confirmado por el ranking de Shanghái 2026: la ULL resiste entre las 800 mejores universidades del mundo
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

La Universidad de La Laguna (Tenerife) ha cancelado para el presente curso académico el programa de movilidad internacional que tenía suscrito con la de Morelos (México), donde fue asesinada la estudiante de intercambio canaria Claudia Tacoronte.

Fuentes de la Universidad de La Laguna detallan a EFE que para el primer cuatrimestre no hay previstas movilidades fuera del marco de la Unión Europea, y que para el segundo cuatrimestre hay 13 programadas mediante convenios bilaterales.

De estas, dos tienen como destino México, concretamente en la Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Noticias relacionadas
  1. La hermana de Claudia Tacoronte cuestiona su destino en México: "¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio?"La hermana de Claudia Tacoronte cuestiona su destino en México: “¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio?”
  2. Principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte.Una cámara de seguridad graba la huida del presunto asesino de la estudiante canaria Claudia Tacoronte en México

Ambas ya han sido visitadas por la institución académica de La Laguna.

También hay programadas para el segundo cuatrimestre dos movilidades mediante prácticas de cooperación fuera del marco comunitario, pero ninguna de ellas en México.

Desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de La Laguna se recuerda que existe un protocolo de actuación ante situaciones de riesgo o emergencia de las personas participantes en programas internacionales que está en revisión y que se deberá aprobar en breve.

En el marco de las movilidades internacionales fuera del ámbito comunitario, la Universidad de La Laguna recibirá a 44 estudiantes procedentes de 18 países de África y América Latina.

En este primer cuatrimestre recibirá a 715 estudiantes de movilidad, entre alumnado SICUE (movilidad nacional), Erasmus+ y participantes en distintos programas de movilidad extracomunitaria.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas