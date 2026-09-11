Unidas se puede y Vox buscan eludir el bloqueo de los fondos del Grupo Mixto en La Laguna

Los representantes de Unidas se puede y Vox en el Ayuntamiento de La Laguna solicitaron ayer a dicho consistorio que se les permita acceder a los fondos públicos ingresados en una cuenta bancaria a nombre de las tres formaciones del Grupo Mixto municipal, conformado por ambos partidos y Drago Verdes Canarias.
En concreto, la solicitud de Unidas se puede y Vox pasa porque sea suficiente una mayoría para poder utilizar ese dinero, que permanece sin tocar en dicha cuenta desde que se abrió, por lo que ya se acumulan en la misma más de 200.000 euros,
Ambos partidos sostienen que el bloqueo se debe a Drago Verdes Canarias, dado que al ser una cuenta mancomunada es preceptiva la autorización de los tres titulares para disponer de la misma.
Esta iniciativa es la inesperada consecuencia de una pregunta del portavoz lagunero de Vox, Manuel Alejandro Rodríguez Pardo, prevista para el pleno celebrado ayer y que versaba sobre este asunto, nada baladí porque ademas ese dinero es público y,tendrá que volver a las arcas municipales si no se justifica debidamente el uso del mismo, como sabe el propio Ayuntamiento, interesado en que se resuelva el asunto al estar obligado legalmente a velar por el correcto destino de ese dinero.
Tras la conformación de los distintos grupos municipales surgidos de las elecciones celebradas en 2023, fueron los tres partidos en cuestión, asignados al Grupo Mixto, los que plantearon al Ayuntamiento un reparto más o menos equitativo por el que se liberaba plenamente al concejal de uno, el de otro quedaba igualmente liberado al 80% y la tercera formación obtenía la Presidencia de una comisión.
El consistorio aceptó ese pacto a tres bandas, pero es ahora cuando DIARIO DE AVISOS ha desvelado que, a la hora de llevarlo a la práctica, nunca terminó de aplicarse al no poder disponerse de tales fondos.
Con el actual mandato municipal tan avanzado, hay dos motivos que justifican este acuerdo puntual entre partidos con ideología tan dispar como Vox y Unidas se puede. Por una parte, el dinero cuyo no se justifique debidamente tendrá que reintegrarse en las arcas municipales. Por otra, a nadie se le escapa que esos fondos son imprescindibles para que esos partidos afronten la campaña electoral local del año que viene.
Serán juristas municipales quienes aclaren si lo propuesto ahora tiene o no cobertura normativa.