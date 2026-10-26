Una fuga de agua en el entorno del Teatro Guimerá moviliza un amplio dispositivo en Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), trabaja en la gestión de una incidencia detectada el pasado sábado 24 de octubre en el entorno del Teatro Guimerá, tras identificar una anomalía a través del sistema de sectorización de la red de abastecimiento.
Una vez detectada la incidencia, los equipos técnicos iniciaron las labores para localizar el origen de la fuga. Tras recibir un aviso relacionado con las obras que se desarrollan en el teatro, se avanzó en la intervención y se procedió a aislar el tramo afectado de la red, como medida para controlar la incidencia y facilitar los trabajos posteriores.
Desde entonces, Emmasa ha movilizado todos los medios necesarios para resolver la avería en el menor tiempo posible y retirar el agua acumulada. El dispositivo desplegado cuenta con siete bombas de achique y dos camiones, que trabajan de forma continua en la evacuación del agua y en las actuaciones necesarias para avanzar hacia la normalización de la situación.
De forma paralela, y con el objetivo de mantener el servicio en el Teatro Guimerá, la empresa ha habilitado una acometida provisional específica para este inmueble. Esta solución permite atender las necesidades de suministro del teatro mientras continúan los trabajos en la infraestructura afectada.
Los equipos técnicos continúan con las labores necesarias hasta completar las actuaciones previstas y resolver la incidencia lo antes posible.