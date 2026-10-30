Santa Cruz lleva el fallo sobre la tasa de basura a la FECAM y la FEMP por su posible impacto nacional

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha trasladado a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la modificación de la tasa de basura de la capital. El Consistorio considera que el fallo podría tener repercusiones en otros municipios del país.
Según ha informado este viernes el Ayuntamiento, el objetivo es que los servicios jurídicos de ambas federaciones estudien la resolución y determinen si sus argumentos pueden afectar a las ordenanzas de otros ayuntamientos que utilizan una tasa para financiar la recogida y el tratamiento de residuos.
La decisión llega después de que el TSJC estimara el recurso presentado por el PSOE contra el acuerdo plenario del 19 de diciembre de 2025, mediante el que se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal de residuos de Santa Cruz.
Como informó este viernes DIARIO DE AVISOS, el tribunal considera que el sistema de cobro utilizado por el Ayuntamiento no se ajusta a derecho debido a las condiciones en las que se presta el servicio.
Por qué el fallo podría afectar a otros municipios
La sentencia, dictada el pasado 15 de octubre, establece que, dadas las características del contrato de gestión de residuos de Santa Cruz, el cobro debería configurarse como una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, en lugar de una tasa municipal.
El Ayuntamiento, por su parte, defiende que la tasa es una fórmula válida y recuerda que numerosos consistorios españoles la utilizan para financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos, de acuerdo con la Ley 7/2022.
Por este motivo, el gobierno municipal considera necesario que la FECAM y la FEMP analicen si la interpretación del tribunal puede extenderse a otras administraciones locales.
No obstante, la sentencia afecta directamente a la ordenanza de Santa Cruz y no anula automáticamente las tasas de basura de otros municipios. Su posible repercusión dependerá de las condiciones de cada servicio y de la evolución del procedimiento judicial.
Una sentencia que todavía puede recurrirse
La resolución del TSJC aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación, que debe prepararse en el plazo de 30 días desde el siguiente a su notificación.
El Ayuntamiento ya había anunciado que estudiaba recurrir el fallo para defender la validez del modelo de cobro aplicado en Santa Cruz.
Mientras tanto, la sentencia no supone la devolución automática de los recibos abonados por los vecinos, ya que el tribunal no se ha pronunciado sobre cada liquidación individual ni sobre si las cantidades exigidas eran excesivas.
Con el traslado de la resolución a la FECAM y la FEMP, el Consistorio busca que ambas organizaciones sigan su evolución judicial y valoren las posibles consecuencias para la financiación de los servicios de residuos en otros municipios.