La Unipol vuelve a las calles de Santa Cruz cinco años después

La Unidad de Intervención Policial (Unipol) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife comenzará a prestar servicio en el municipio a partir de este próximo fin de semana. Esta unidad especializada, que dejó de operar en el año 2021, retoma su actividad incorporando a un total de 36 efectivos entre agentes y mandos. La decisión de esta reactivación se fundamenta en recuperar la labor de la unidad para mejorar la seguridad y la convivencia tanto en los barrios de la capital tinerfeña como en los lugares en los que sea necesaria su presencia.
Los integrantes de la nueva Unipol llevan dos semanas de formación intensiva para aplicar sus métodos de trabajo, intervención y planificación de los servicios. También se ha incluido en este plan formativo cuestiones básicas de la labor en equipo; instalación de Dispositivo Estáticos de Control (DEC); las habilitaciones necesarias para el uso de la dotación policial autorizada para este tipo de unidades; protocolos para intervenciones en locales; en plazas y parques; o incluso en eventos multitudinarios. Lógicamente, se han aplicado bases teóricas normativas sobre el código de conducta, disciplina, imagen, responsabilidad, autoprotección y funcionamiento interno.
Junto a la preparación física, otro aspecto primordial para el trabajo de intervención, se han entrenado múltiples supuestos prácticos; realizado prácticas de reciclaje y perfeccionamiento en el uso y manejo del arma reglamentaria; junto al recordatorio del marco teórico normativo y los principios de actuación basados en la proporcionalidad y congruencia en el uso de los medios de defensa.
La Unipol mantendrá su base en la zona de Los Campitos, espacio en el que se vienen desarrollando mejoras para que cumpla con las mejores condiciones de trabajo para sus integrantes. También se ha actualizado todo el material de intervención y se contará con herramientas de trabajo como las pepper-ball o los dispositivos electrónicos de control, para lo que se han realizado las habilitaciones necesarias que permitirán a los agentes su manejo.
En principio, la Unipol también dispondrá de un total de cuatro furgones de intervención policial y una pick-up para su desplazamiento por el territorio municipal.