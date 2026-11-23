El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido este lunes al Gobierno central que blinde la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas en el último Consejo de Ministros de la legislatura, previsto para este martes, 24 de noviembre. El objetivo es evitar que el mecanismo dependa de renovaciones anuales y garantizar su continuidad tras las elecciones generales del 29 de noviembre.
La petición llega en pleno repunte de llegadas de cayucos al Archipiélago. Según los datos facilitados por Clavijo tras el Consejo de Gobierno, Canarias tutela actualmente a más de 3.500 menores migrantes, frente a una capacidad ordinaria de 782 plazas.
El presidente ha advertido de que las Islas se enfrentan a un “problema de saturación y de incapacidad” para atender adecuadamente a todos los menores si no se garantiza la continuidad de las derivaciones.
Canarias ha derivado a 994 menores migrantes
Clavijo ha explicado que, desde que comenzó a aplicarse la reforma de la Ley de Extranjería, 994 menores migrantes han sido trasladados desde Canarias a otras comunidades autónomas, sin incluir a los solicitantes de protección internacional.
Sin embargo, las nuevas llegadas registradas durante noviembre han vuelto a incrementar la presión sobre los recursos de acogida del Archipiélago. De hecho, el Ejecutivo autonómico ha tenido que abrir seis nuevos centros de atención a menores durante las últimas semanas para hacer frente a la situación.
El presidente ha recordado que la capacidad ordinaria de Canarias es de 782 plazas, una cifra que actualmente se ve ampliamente superada por el número de menores tutelados. “Tenemos derecho a no tener que soportar en solitario toda la presión migratoria del África Occidental”, ha afirmado Clavijo.
El jefe del Ejecutivo regional considera que el sistema de protección de menores no está preparado para asumir por sí solo la llegada de miles de niños y adolescentes procedentes de la ruta atlántica.
Qué reclama Canarias sobre la Ley de Extranjería
La reforma de la Ley de Extranjería, aprobada en marzo de 2025, introdujo un mecanismo de redistribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas cuando un territorio supera determinados umbrales de acogida.
El artículo 35 bis regula la declaración de contingencia migratoria extraordinaria, mientras que los artículos siguientes desarrollan el procedimiento de traslado.
Clavijo quiere que el Gobierno central garantice la continuidad del sistema y evite que su aplicación quede condicionada por renovaciones periódicas o por un eventual cambio de Ejecutivo tras las elecciones generales.
Según ha explicado, esta reclamación ya se ha planteado en las dos reuniones de la comisión interministerial celebradas hasta ahora. Está prevista una tercera reunión este martes.
El presidente sostiene que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparte la necesidad de garantizar la continuidad del mecanismo, aunque otros departamentos ministeriales no consideran urgente adoptar la decisión.
Además, ha asegurado que el Ministerio dispone desde hace más de tres semanas de una propuesta de modificación normativa. “Es una cuestión de voluntad”, ha señalado.
Clavijo también ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el próximo Gobierno tenga “poca sensibilidad” hacia la situación migratoria del Archipiélago.
El 60% del IRPF y 100 millones para La Palma
Al margen de la crisis migratoria, el presidente canario ha exigido que el último Consejo de Ministros de la legislatura apruebe otras medidas incluidas en la Agenda Canaria y en el denominado Decreto Canarias.
Entre ellas figura la continuidad de la deducción del 60% en el IRPF para los residentes en La Palma durante 2027. También ha reclamado que el Estado transfiera 100 millones de euros para la reconstrucción de la Isla tras la erupción volcánica de 2021.
Clavijo sostiene que el Gobierno central se comprometió a aportar esa cantidad anualmente y que únicamente ha abonado la correspondiente a 2023.
Según el presidente, el Ejecutivo canario ha asumido otros 200 millones de euros mediante recursos propios. El PSOE, por su parte, discrepa de la existencia de un compromiso estatal de aportación anual en los términos defendidos por Clavijo.
El presidente considera que estas partidas podrían aprobarse antes del final de la legislatura.
1.000 millones adicionales para carreteras
La tercera reclamación afecta al convenio de carreteras entre Canarias y el Estado. Clavijo ha solicitado que se amplíe hasta 2032 y que se incorporen 1.000 millones de euros adicionales para continuar ejecutando las infraestructuras pendientes.
El presidente ha advertido de que el crédito del convenio está prácticamente agotado y de que existen obras importantes pendientes de adjudicación, especialmente en Tenerife y Gran Canaria.
También ha alertado del riesgo de que los retrasos provoquen la caducidad de las declaraciones de impacto ambiental y obliguen a repetir trámites administrativos. “Necesitamos la adenda al convenio de carreteras porque tenemos vías importantes que adjudicar”, ha explicado.
“No estamos pidiendo limosna”
Clavijo ha rechazado que sus reclamaciones respondan a intereses electorales y ha insistido en que comparece como presidente del Gobierno de Canarias, no como representante de una formación política.
Ha defendido que los compromisos pendientes forman parte de una hoja de ruta acordada con el Estado y que el Ejecutivo autonómico seguirá reclamando su cumplimiento, independientemente del resultado de las elecciones del domingo.
“No estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo una atención especial”, ha afirmado.
El presidente ha advertido de que, si el Consejo de Ministros no aprueba las medidas solicitadas, las consecuencias recaerán sobre los ciudadanos canarios.
En particular, ha considerado que dejar sin resolver las ayudas a La Palma, la financiación de carreteras y la continuidad del reparto de menores supondría una “grave injusticia con Canarias”.