Cristiano Ronaldo reacciona a la muerte de Jesús de Miguel: “Una tragedia. Sin palabras”

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, continúa provocando numerosas muestras de dolor en el fútbol internacional. Una de las últimas grandes figuras en pronunciarse ha sido Cristiano Ronaldo, quien ha utilizado sus redes sociales para despedirse del futbolista fallecido este martes, 3 de noviembre, a los 30 años.
El delantero portugués ha compartido una fotografía del jugador tinerfeñista a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, acompañada de un breve mensaje de condolencias dirigido especialmente a sus familiares.
“Una tragedia. Sin palabras… Mucho ánimo a la familia. Que descanse en paz”, escribió Cristiano Ronaldo, sumándose así al homenaje que el mundo del fútbol está rindiendo a Jesús de Miguel tras su trágico fallecimiento.
Cristiano Ronaldo se suma a las condolencias
La reacción de Cristiano Ronaldo se suma a las condolencias que han transmitido otros grandes del balón como Lionel Messi, quien también expresaba públicamente su tristeza por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife.
El futbolista argentino compartió este martes una imagen de Jesús de Miguel en su perfil de Instagram, acompañada de unas palabras de apoyo a sus seres queridos.
“No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió Messi.
De esta manera, dos de las mayores estrellas de la historia del fútbol han querido mostrar su solidaridad con la familia del delantero y con el entorno del CD Tenerife en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de la entidad.
El fallecimiento de Jesús de Miguel conmociona al fútbol
Jesús de Miguel falleció este martes, 3 de noviembre, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde permanecía ingresado en cuidados intensivos desde la noche anterior.
El delantero, de 30 años, había sufrido un fuerte impacto durante el encuentro disputado el lunes entre el CD Tenerife y el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
El incidente se produjo cuando el futbolista disputaba un balón dividido con el guardameta visitante, Jesús Owono. El choque obligó a intervenir a los servicios médicos sobre el terreno de juego y a trasladar al atacante en ambulancia al centro hospitalario. EFE Noticias+1
Pese a los esfuerzos del personal sanitario, el club confirmó su fallecimiento durante la mañana del martes, una noticia que dejó consternados a sus compañeros, aficionados y al conjunto del fútbol español.
Desde entonces, las muestras de condolencias no han dejado de sucederse. A los mensajes de los clubes, compañeros de profesión y aficionados se han sumado ahora los de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que han querido dedicar unas palabras a la memoria del delantero del CD Tenerife.